https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/arnavutluk-tiktoka-bir-yillik-yasak-getirdi--1092313369.html
Arnavutluk, TikTok'a bir yıllık yasak getirdi
Arnavutluk, TikTok'a bir yıllık yasak getirdi
Sputnik Türkiye
Balkan ülkesi Arnavutluk, son dönemde ülkedeki şiddet olayları sonrası popüler sosyal medya platformu TikTok'a bir yıllık yasak getirdi. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T10:54+0300
2025-01-03T10:54+0300
2025-01-03T10:54+0300
dünya
arnavutluk
edi rama
tiktok
sosyal medya
yasak
sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya bağımlılığı
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Arnavutluk hükümeti gençler arasındaki şiddeti azaltmayı hedeflediğini belirterek, popüler sosyal medya uygulaması TikTok’a bir yıllık yasak getirdi. Başbakan Edi Rama, 21 Aralık’ta yaptığı açıklamada yasağın gençleri korumayı amaçladığını söyledi. Bu karar, Kasım ayında 14 yaşındaki bir çocuğun bir başka öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından geldi. Yerel medyaya göre bu olay, çocuklar arasında çevrimiçi bir tartışmadan kaynaklanmıştı. TikTok, Arnavutluk hükümetinden konuyla ilgili 'acil açıklama' talep etti ve olayla ilgili videoların aslında başka bir platformda yayınlandığını belirtti. Uygulamanın sahibi olan Çin merkezli ByteDance ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok, dünya genelinde 20’den fazla ülkede kısmen veya tamamen yasaklanmış durumda.Muhalefeti susturma iddialarıRama, kararın veliler ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerin ardından alındığını ifade etti. Ancak muhalifler, bu yasağın siyasi muhalefeti susturma girişimi olduğunu savunuyor. Geçtiğimiz yıl, hükümet karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Arnavutluk’ta, bu yasak muhalefet için önemli bir iletişim aracını da ortadan kaldırıyor. Yeni bir muhalefet partisi olan Bashke’nin lideri Arlind Qori, TikTok yasağının seçim kampanyalarını olumsuz etkilediğini belirterek, “Rama bizim sesimizi kısmak istiyor” diye konuştu.Rama ise yasağın, gençleri TikTok’ta görülen 'şiddet, zorbalık ve suç' içeriklerinden korumak için gerekli olduğunu savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/cin-tayvan-ile-birlesme-hedefine-hic-olmadigi-kadar-yakin-1092312158.html
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arnavutluk, edi rama, tiktok, sosyal medya, yasak, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı
arnavutluk, edi rama, tiktok, sosyal medya, yasak, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı
Arnavutluk, TikTok'a bir yıllık yasak getirdi
Balkan ülkesi Arnavutluk, son dönemde ülkedeki şiddet olayları sonrası popüler sosyal medya platformu TikTok'a bir yıllık yasak getirdi.
Arnavutluk hükümeti gençler arasındaki şiddeti azaltmayı hedeflediğini belirterek, popüler sosyal medya uygulaması TikTok’a bir yıllık yasak getirdi. Başbakan Edi Rama, 21 Aralık’ta yaptığı açıklamada yasağın gençleri korumayı amaçladığını söyledi. Bu karar, Kasım ayında 14 yaşındaki bir çocuğun bir başka öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından geldi. Yerel medyaya göre bu olay, çocuklar arasında çevrimiçi bir tartışmadan kaynaklanmıştı.
TikTok, Arnavutluk hükümetinden konuyla ilgili 'acil açıklama' talep etti ve olayla ilgili videoların aslında başka bir platformda yayınlandığını belirtti. Uygulamanın sahibi olan Çin merkezli ByteDance ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok, dünya genelinde 20’den fazla ülkede kısmen veya tamamen yasaklanmış durumda.
Muhalefeti susturma iddiaları
Rama, kararın veliler ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerin ardından alındığını ifade etti. Ancak muhalifler, bu yasağın siyasi muhalefeti susturma girişimi olduğunu savunuyor.
Geçtiğimiz yıl, hükümet karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Arnavutluk’ta, bu yasak muhalefet için önemli bir iletişim aracını da ortadan kaldırıyor. Yeni bir muhalefet partisi olan Bashke’nin lideri Arlind Qori, TikTok yasağının seçim kampanyalarını olumsuz etkilediğini belirterek, “Rama bizim sesimizi kısmak istiyor” diye konuştu.
Rama ise yasağın, gençleri TikTok’ta görülen 'şiddet, zorbalık ve suç' içeriklerinden korumak için gerekli olduğunu savundu.