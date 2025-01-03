https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/antalya-depremi-sonrasi-prof-dr-suleyman-pampaldan-uyari-bolgeyi-isaret-etti-siddetli-depremler-1092329787.html

Antalya depremi sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan uyarı: Bölgeyi işaret etti, 'şiddetli depremler beklenir'

Antalya depremi sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan uyarı: Bölgeyi işaret etti, 'şiddetli depremler beklenir'

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika Antalya depremini duyurdu. Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T17:33+0300

2025-01-03T17:33+0300

2025-01-03T17:35+0300

türkiye

antalya

deprem

süleyman pampal

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

naci görür

alanya

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Antalya'dan son dakika deprem haberi geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Antalya Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 16.51'de gerçekleşen deprem özellikle Alanya'da hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Çevre ilçelerden hissedilen ve paniğe yol açan depremin ardından ilk açıklama Deprem bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan geldi.Canlı yayında deprem uyarısı yaptıCNN TÜRK canlı yayınında konuşan deprem bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, Akdeniz'de sürekli depremler olduğunu hatırlattı. Pampal, "Milattan sonra 3. YY'dan itibaren 8.5 büyüklüğünde 8 deprem var. Girit-Lodos kadar olmasa da levhaların çarpışma noktası" dedi."Depremler olağan. Bu bölgede daha büyük depremler, Ege ile Akdeniz’in birleştiği noktada tsunami izleri var" diyen Pampal, "Girit-Rodos hattında daha şiddetli depremler beklenir" uyarısında bulundu.Prof. Dr. Naci Görür uyarmıştıYer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de geçtiğimiz haftalarda Antalya bölgesindeki fay hatlarının 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/antalyada-45-buyuklugunde-deprem-1092329263.html

türkiye

antalya

alanya

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Sputnik Türkiye

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