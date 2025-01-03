https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/antalya-turist-sayisinda-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-rusyadan-4-milyon-turist-geldi-1092318826.html

Antalya turist sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı: Rusya'dan 4 milyon turist geldi

Antalya turist sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı: Rusya'dan 4 milyon turist geldi

Sputnik Türkiye

Antalya, bir yılda yaklaşık 17 milyon turisti ağırladı. En çok turist yaklaşık 4 milyon kişi ile Rusya'dan geldi. 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T12:36+0300

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türkiye

antalya

kazakistan

polonya

ingiltere

rusya

turist

tatil

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Antalya, 2024 yılında tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak turizmde yeni bir rekor kırdı. Kent geçtiğimiz yıla göre yüzde 8 artışla toplamda 16 milyon 925 bin 349 turisti ağırladı. Antalya Havalimanı’ndan giriş yapan 352 bin 754 transfer yolcuyla birlikte toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 278 bin 103 olarak kaydedildi. Bu rakam, Antalya’nın turizm tarihinde ulaştığı en yüksek yıllık ziyaretçi sayısı oldu.En çok ziyaretçi yine Rusya'dan2024 yılında Antalya’ya en fazla turist gönderen ülke Rusya oldu. Rusya’dan 3 milyon 909 bin 960 kişi gelirken, Almanya 3 milyon 517 bin 589 ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı. İngiltere ise 1 milyon 574 bin 167 ziyaretçiyle üçüncü sırayı aldı. Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya ise İngiltere’yi takip etti.Yerli turizm de rekor kırdıAntalya, yurt dışından gelen Türk vatandaşlarında da 2024 yılında bir ilki yaşadı. İlk kez 1 milyon barajını aşan ziyaretçi sayısı, 1 milyon 11 bin 99 olarak kaydedildi.2024 yılı Aralık ayında kente gelen turist sayısı 318 bin 641 olarak açıklandı. Almanya, 81 bin 244 ziyaretçi ile bu ayda da ilk sırada yer aldı. Almanya’yı 46 bin 793 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu, 34 bin 170 ziyaretçi ile İngiltere takip etti. Polonya, Ukrayna, Bulgaristan, Kazakistan, Hollanda, Romanya ve Belçika ise sıralamada yer alan diğer ülkeler oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kultur-ve-turizm-bakan-yardimcisi-mumcu-turkiye-ile-rusya-son-derece-iyi-iliskilere-sahip-1088000342.html

türkiye

antalya

kazakistan

polonya

ingiltere

rusya

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antalya, kazakistan, polonya, ingiltere, rusya, turist, tatil