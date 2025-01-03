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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/anitkabire-2024-yilinda-rekor-ziyaret-ataturkun-ebedi-istirahatgahi-65-milyondan-fazla-ziyaretciyi-1092307406.html
Anıtkabir'e 2024 yılında rekor ziyaret: Atatürk'ün ebedi istirahatgahı 6.5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı
Anıtkabir'e 2024 yılında rekor ziyaret: Atatürk'ün ebedi istirahatgahı 6.5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı
Sputnik Türkiye
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 2024 yılında rekora imza atarak 6 milyon 550 bin 480 kişi tarafından ziyaret edildi. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T08:38+0300
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Anıtkabir'in 2024 yılında rekor düzeyde ziyaretçiyi tarafından ziyaret edildiği açıklanarak toplamda 6 milyon 550 bin 480 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladığı kaydedildi. Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2024 yılının Ocak ayında 229 bin 426, Şubat'ta 226 bin 403, Mart'ta 223 bin 689, Nisan'da 513 bin 605, Mayıs'ta 577 bin 623, Haziran'da 345 bin 753, Temmuz'da 388 bin 418, Ağustos'ta 728 bin 761, Eylül'de 386 bin 751, Ekim'de 1 milyon 146 bin 77, Kasım'da 1 milyon 518 bin 65 ve Aralık ayında 265 bin 909 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi bayramların olduğu aylarda ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçerken Atatürk'ün ölüm yıldönümü 10 Kasım'da ise 1.5 milyondan fazla ziyaretçi Anıtkabir'e akın etti. 2023'te 6 milyon 30 bin 680 kişi ve 2022 yılında ise 3 milyon 966 bin 286 kişi tarafından ziyaret edilmişti.En kalabalık gün 10 KasımAnıtkabir, 2024'te en yoğun olduğu gün 10 Kasım oldu. Geçen yıl 10 Kasım'da 1 milyon 92 bin 365, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 745 bin 920, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 352 bin 26, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 111 bin 527 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.
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anıtkabir, ziyaretçi, atatürk, mustafa kemal atatürk
anıtkabir, ziyaretçi, atatürk, mustafa kemal atatürk

Anıtkabir'e 2024 yılında rekor ziyaret: Atatürk'ün ebedi istirahatgahı 6.5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı

08:38 03.01.2025
© AA / Fatih KurtAnkara'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
Ankara'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
© AA / Fatih Kurt
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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 2024 yılında rekora imza atarak 6 milyon 550 bin 480 kişi tarafından ziyaret edildi.
Anıtkabir'in 2024 yılında rekor düzeyde ziyaretçiyi tarafından ziyaret edildiği açıklanarak toplamda 6 milyon 550 bin 480 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladığı kaydedildi.
Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2024 yılının Ocak ayında 229 bin 426, Şubat'ta 226 bin 403, Mart'ta 223 bin 689, Nisan'da 513 bin 605, Mayıs'ta 577 bin 623, Haziran'da 345 bin 753, Temmuz'da 388 bin 418, Ağustos'ta 728 bin 761, Eylül'de 386 bin 751, Ekim'de 1 milyon 146 bin 77, Kasım'da 1 milyon 518 bin 65 ve Aralık ayında 265 bin 909 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.
© AA / Emin SansarBüyük Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi
Büyük Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
© AA / Emin Sansar
30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi bayramların olduğu aylarda ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçerken Atatürk'ün ölüm yıldönümü 10 Kasım'da ise 1.5 milyondan fazla ziyaretçi Anıtkabir'e akın etti. 2023'te 6 milyon 30 bin 680 kişi ve 2022 yılında ise 3 milyon 966 bin 286 kişi tarafından ziyaret edilmişti.

En kalabalık gün 10 Kasım

Anıtkabir, 2024'te en yoğun olduğu gün 10 Kasım oldu. Geçen yıl 10 Kasım'da 1 milyon 92 bin 365, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 745 bin 920, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 352 bin 26, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 111 bin 527 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türk yıldızları Anıtkabir semalarında uçtu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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10 Kasım Anıtkabir ziyaretçi sayısı rekor seviyeye ulaştı
11 Kasım 2024, 15:07
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