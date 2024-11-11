https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/10-kasimda-anitkabirde-ziyaretci-rekoru-kirildi--1090266348.html

10 Kasım'da Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru kırıldı

10 Kasım'da Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru kırıldı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım'da Anıtkabir'i 1 milyon 92 bin 365 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu. 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

anıtkabir

cumhuriyet

atatürk

mustafa kemal atatürk

10 kasım

ziyaret

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'i ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.Bakanlık, dün 1 milyon 92 bin 365 kişinin Anıtkabir'i ziyaret ettiği bildirerek, bu sayının bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.Açıklamada, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turk-yildizlari-anitkabir-semalarinda-uctu-1087452159.html

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anıtkabir, cumhuriyet, atatürk, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, ziyaret, milli savunma bakanlığı (msb)