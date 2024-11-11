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10 Kasım'da Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru kırıldı
10 Kasım'da Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru kırıldı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım'da Anıtkabir'i 1 milyon 92 bin 365 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
anıtkabir
cumhuriyet
atatürk
mustafa kemal atatürk
10 kasım
ziyaret
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'i ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.Bakanlık, dün 1 milyon 92 bin 365 kişinin Anıtkabir'i ziyaret ettiği bildirerek, bu sayının bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.Açıklamada, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turk-yildizlari-anitkabir-semalarinda-uctu-1087452159.html
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anıtkabir, cumhuriyet, atatürk, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, ziyaret, milli savunma bakanlığı (msb)
anıtkabir, cumhuriyet, atatürk, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, ziyaret, milli savunma bakanlığı (msb)

10 Kasım'da Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru kırıldı

15:07 11.11.2024
© Sputnik / Osman Nuri CeritTürk yıldızları Anıtkabir semalarında uçtu
Türk yıldızları Anıtkabir semalarında uçtu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım'da Anıtkabir'i 1 milyon 92 bin 365 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'i ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlık, dün 1 milyon 92 bin 365 kişinin Anıtkabir'i ziyaret ettiği bildirerek, bu sayının bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
Açıklamada, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.
Türk yıldızları Anıtkabir semalarında uçtu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
TÜRKİYE
Türk yıldızları Anıtkabir semalarında uçtu
30 Ağustos, 12:22
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