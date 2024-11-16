https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ilaclama-yapilan-apartmanda-olen-bir-yasindaki-altay-bebegin-babasinin-isyani-bu-kotu-dunyada-1090481349.html

İlaçlama yapılan apartmanda ölen bir yaşındaki Altay bebeğin babasının isyanı: 'Bu kötü dünyada oğlumu koruyamadım'

İlaçlama yapılan apartmanda ölen bir yaşındaki Altay bebeğin babasının isyanı: 'Bu kötü dünyada oğlumu koruyamadım'

Sputnik Türkiye

İzmir'de ilaçlama yapılan apartmanda zehirlenerek yaşamını yitiren bir yaşındaki Altay bebeğin babası Recep Kınalı sorumluların peşini bırakmayacağını... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T17:07+0300

2024-11-16T17:07+0300

2024-11-16T17:07+0300

türkiye

izmir

konak

altay bebek

recep kınalı

zehirlenme

tarım ilacı

böcek ilacı

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İzmir Konak'ta bir apartmanda yapılan ilaçlama sonrası bir yaşındaki Altay bebek zehirlenerek yaşamını yitirmişti. Tek çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan baba Recep Kınalı, sorumluların peşini bırakmayacağını söylerken, "Önceki 3 oğlum anne karnında vefat etti, kucağımıza almak nasip olmadı. Sonra Rabbim, Altay Toprak'ı nasip etti. Bu kötü dünyada oğlumu koruyamadım. Herkes kazanç peşinde, kimse kimseyi düşünmüyor. Oğlumun hak ve adaletini sonuna kadar savunacağım" dedi. Apartmanlarında yapılan ilaçlama sonrasında bir yaşındaki Altay isimli bebeklerini kaybeden anne Raziye ve baba Recep Kınalı, bebeklerinin mezarını ziyaret etti. Yitirdikleri bebeklerinin mezarı başında gözyaşı döken ve dua eden Kınalı çiftini, yakınları teselli etmeye çalıştı.Baba Kınalı, ilaçlama yapıldığı sırada kendisinin evde olmadığını, eşi ve oğlunun ise ağabeyine gittiğini anlattı. Üst kattaki dairede oturanların, eşine telefon ederek tahtakurusu için ilaçlama yapılacağını ve acil eve gelerek pencereleri kapatmasını istediğini ifade eden Kınalı, eve ağabeyinin gittiğini, bu sırada ilaçlamanın bitmiş olduğunu gördüğünü aktardı. Kınalı, şöyle konuştu:Zehirlendiğimizin farkına varmadıkİlk gün evde kaldığında herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını bu nedenle ailesini eve çağırdığını dile getiren Kınalı, olay gecesi ise oğullarının uyuyamadığını söyledi.Kınalı, şöyle devam etti:"Sabah 6-7 gibi ben ve eşim yerlere serildik, çok kötüydük. Ağabeyimi aradım ve o da yengemi yolladı. Yengem 'siz burada nasıl duruyorsunuz?' dedi. Biz zehirlendiğimizin farkına varamadık, yengem Altay Toprak'ı alıp evden çıktı. Ben yataktan kalkamıyordum, ayaklarımı, karnımı, hiçbir yerimi hissetmiyordum. Eşim banyonun koridorunda ben de yatakta ölü gibi yatıyorduk. Biz zehirlendiğimizi anladığımız an ambulans çağırdık ama zaman geçmişti."Pis insanlardan oğlumu koruyamadımEşiyle uzun dönemdir çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını, daha önce 3 çocuklarının anne karnında yaşamlarını yitirdiğini anlatan Kınalı, şunları kaydetti:Oğlumun hak ve adaletini sonuna kadar savunacağım Kendilerinin de daha önce tahtakurusu nedeniyle evlerini ilaçladıklarını ama kimseye bir zarar gelmediğini vurgulayan Kınalı, "Bundan sonra artık oğlum için hak, adalet, hukuk savaşını vereceğiz. Oğlumun hak ve adaletini sonuna kadar savunacağım." ifadelerini kullandı.Öte yandan, AFAD ekiplerinin ilaçlamanın yapıldığı dairede yaptığı ölçümlerde değerlerin normale döndüğü, tahliye edilen binaya bugün giriş izni verileceği öğrenildi.Ne olmuştu?İzmir Konak'ta bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından bir yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek yaşamını yitirmiş üç kişi hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan n ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) tutuklanmış, işe aracılık eden E.G. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/hasere-ilaclamasi-sonucu-olen-bebekle-ilgili-sorusturmada-kullanilan-ilac-tarim-ilaci-cikti-1090463215.html

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izmir, konak, altay bebek, recep kınalı, zehirlenme, tarım ilacı, böcek ilacı