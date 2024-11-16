İlaçlama yapılan apartmanda ölen bir yaşındaki Altay bebeğin babasının isyanı: 'Bu kötü dünyada oğlumu koruyamadım'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘İngilizler geçmişte olduğu gibi yeniden bizim demiryollarımıza konacaklar’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni ‘çözüm süreci’ tartışmaları
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek: 'Başka ülkede ödül verilmez, lisansı iptal edilirdi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yetersiz zekadakilerin bilge olduğu filmler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Rize depremi ne anlatıyor?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:35
15 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
20:53
4 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
22:22
3 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
08:17
3 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
08:44
2 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
09:10
8 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
10:11
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
10:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
11:32
3 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
12:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
13:19
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ilaclama-yapilan-apartmanda-olen-bir-yasindaki-altay-bebegin-babasinin-isyani-bu-kotu-dunyada-1090481349.html
İlaçlama yapılan apartmanda ölen bir yaşındaki Altay bebeğin babasının isyanı: 'Bu kötü dünyada oğlumu koruyamadım'
İlaçlama yapılan apartmanda ölen bir yaşındaki Altay bebeğin babasının isyanı: 'Bu kötü dünyada oğlumu koruyamadım'
Sputnik Türkiye
İzmir'de ilaçlama yapılan apartmanda zehirlenerek yaşamını yitiren bir yaşındaki Altay bebeğin babası Recep Kınalı sorumluların peşini bırakmayacağını... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T17:07+0300
2024-11-16T17:07+0300
türkiye
izmir
konak
altay bebek
recep kınalı
zehirlenme
tarım ilacı
böcek ilacı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090481189_0:245:2771:1803_1920x0_80_0_0_84764798c59dc3338ce01bb338333319.jpg
İzmir Konak'ta bir apartmanda yapılan ilaçlama sonrası bir yaşındaki Altay bebek zehirlenerek yaşamını yitirmişti. Tek çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan baba Recep Kınalı, sorumluların peşini bırakmayacağını söylerken, "Önceki 3 oğlum anne karnında vefat etti, kucağımıza almak nasip olmadı. Sonra Rabbim, Altay Toprak'ı nasip etti. Bu kötü dünyada oğlumu koruyamadım. Herkes kazanç peşinde, kimse kimseyi düşünmüyor. Oğlumun hak ve adaletini sonuna kadar savunacağım" dedi. Apartmanlarında yapılan ilaçlama sonrasında bir yaşındaki Altay isimli bebeklerini kaybeden anne Raziye ve baba Recep Kınalı, bebeklerinin mezarını ziyaret etti. Yitirdikleri bebeklerinin mezarı başında gözyaşı döken ve dua eden Kınalı çiftini, yakınları teselli etmeye çalıştı.Baba Kınalı, ilaçlama yapıldığı sırada kendisinin evde olmadığını, eşi ve oğlunun ise ağabeyine gittiğini anlattı. Üst kattaki dairede oturanların, eşine telefon ederek tahtakurusu için ilaçlama yapılacağını ve acil eve gelerek pencereleri kapatmasını istediğini ifade eden Kınalı, eve ağabeyinin gittiğini, bu sırada ilaçlamanın bitmiş olduğunu gördüğünü aktardı. Kınalı, şöyle konuştu:Zehirlendiğimizin farkına varmadıkİlk gün evde kaldığında herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını bu nedenle ailesini eve çağırdığını dile getiren Kınalı, olay gecesi ise oğullarının uyuyamadığını söyledi.Kınalı, şöyle devam etti:"Sabah 6-7 gibi ben ve eşim yerlere serildik, çok kötüydük. Ağabeyimi aradım ve o da yengemi yolladı. Yengem 'siz burada nasıl duruyorsunuz?' dedi. Biz zehirlendiğimizin farkına varamadık, yengem Altay Toprak'ı alıp evden çıktı. Ben yataktan kalkamıyordum, ayaklarımı, karnımı, hiçbir yerimi hissetmiyordum. Eşim banyonun koridorunda ben de yatakta ölü gibi yatıyorduk. Biz zehirlendiğimizi anladığımız an ambulans çağırdık ama zaman geçmişti."Pis insanlardan oğlumu koruyamadımEşiyle uzun dönemdir çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını, daha önce 3 çocuklarının anne karnında yaşamlarını yitirdiğini anlatan Kınalı, şunları kaydetti:Oğlumun hak ve adaletini sonuna kadar savunacağım Kendilerinin de daha önce tahtakurusu nedeniyle evlerini ilaçladıklarını ama kimseye bir zarar gelmediğini vurgulayan Kınalı, "Bundan sonra artık oğlum için hak, adalet, hukuk savaşını vereceğiz. Oğlumun hak ve adaletini sonuna kadar savunacağım." ifadelerini kullandı.Öte yandan, AFAD ekiplerinin ilaçlamanın yapıldığı dairede yaptığı ölçümlerde değerlerin normale döndüğü, tahliye edilen binaya bugün giriş izni verileceği öğrenildi.Ne olmuştu?İzmir Konak'ta bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından bir yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek yaşamını yitirmiş üç kişi hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan n ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) tutuklanmış, işe aracılık eden E.G. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/hasere-ilaclamasi-sonucu-olen-bebekle-ilgili-sorusturmada-kullanilan-ilac-tarim-ilaci-cikti-1090463215.html
türkiye
izmir
konak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090481189_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_3ea78bbb3fb076022dbda9765704f012.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
izmir, konak, altay bebek, recep kınalı, zehirlenme, tarım ilacı, böcek ilacı
izmir, konak, altay bebek, recep kınalı, zehirlenme, tarım ilacı, böcek ilacı

İlaçlama yapılan apartmanda ölen bir yaşındaki Altay bebeğin babasının isyanı: 'Bu kötü dünyada oğlumu koruyamadım'

17:07 16.11.2024
© Berkan ÇetinİZMİR
İZMİR - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© Berkan Çetin
Abone ol
İzmir'de ilaçlama yapılan apartmanda zehirlenerek yaşamını yitiren bir yaşındaki Altay bebeğin babası Recep Kınalı sorumluların peşini bırakmayacağını söylerken, oğlunu kaybetmenin üzüntüsü yaşıyor.
İzmir Konak'ta bir apartmanda yapılan ilaçlama sonrası bir yaşındaki Altay bebek zehirlenerek yaşamını yitirmişti. Tek çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan baba Recep Kınalı, sorumluların peşini bırakmayacağını söylerken, "Önceki 3 oğlum anne karnında vefat etti, kucağımıza almak nasip olmadı. Sonra Rabbim, Altay Toprak'ı nasip etti. Bu kötü dünyada oğlumu koruyamadım. Herkes kazanç peşinde, kimse kimseyi düşünmüyor. Oğlumun hak ve adaletini sonuna kadar savunacağım" dedi.
Apartmanlarında yapılan ilaçlama sonrasında bir yaşındaki Altay isimli bebeklerini kaybeden anne Raziye ve baba Recep Kınalı, bebeklerinin mezarını ziyaret etti. Yitirdikleri bebeklerinin mezarı başında gözyaşı döken ve dua eden Kınalı çiftini, yakınları teselli etmeye çalıştı.
Baba Kınalı, ilaçlama yapıldığı sırada kendisinin evde olmadığını, eşi ve oğlunun ise ağabeyine gittiğini anlattı. Üst kattaki dairede oturanların, eşine telefon ederek tahtakurusu için ilaçlama yapılacağını ve acil eve gelerek pencereleri kapatmasını istediğini ifade eden Kınalı, eve ağabeyinin gittiğini, bu sırada ilaçlamanın bitmiş olduğunu gördüğünü aktardı. Kınalı, şöyle konuştu:
"Ağabeyim eve gittiğinde ilaçlamanın yapıldığı dairenin dış kapısına bant çekildiğini görmüş. Oradakilere 'siz ilaçlamayı bitirmişsiniz, bizi çağırıyorsunuz, sıkıntı olmaz mı?' demiş. Onlar da ağabeyime 'bir sıkıntı olmaz, normal bir ilaçlama, sadece bir gün eve gelinmesin' demiş. Ben ertesi günü tek başıma evde kaldım, sonraki gün ise eşim ve çocuğumla evde kaldık."

Zehirlendiğimizin farkına varmadık

İlk gün evde kaldığında herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını bu nedenle ailesini eve çağırdığını dile getiren Kınalı, olay gecesi ise oğullarının uyuyamadığını söyledi.
Kınalı, şöyle devam etti:
"Sabah 6-7 gibi ben ve eşim yerlere serildik, çok kötüydük. Ağabeyimi aradım ve o da yengemi yolladı. Yengem 'siz burada nasıl duruyorsunuz?' dedi. Biz zehirlendiğimizin farkına varamadık, yengem Altay Toprak'ı alıp evden çıktı. Ben yataktan kalkamıyordum, ayaklarımı, karnımı, hiçbir yerimi hissetmiyordum. Eşim banyonun koridorunda ben de yatakta ölü gibi yatıyorduk. Biz zehirlendiğimizi anladığımız an ambulans çağırdık ama zaman geçmişti."

Pis insanlardan oğlumu koruyamadım

Eşiyle uzun dönemdir çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını, daha önce 3 çocuklarının anne karnında yaşamlarını yitirdiğini anlatan Kınalı, şunları kaydetti:
"Altay Toprak bizim 4'üncü oğlumuz. Önceki 3 oğlum anne karnında vefat etti, kucağımıza almak nasip olmadı. Sonra Rabbim, Altay Toprak'ı nasip etti. Bu kötü dünyada oğlumu koruyamadım. Koruyamadığım için çok kötüyüm. Sabah kahvaltıda önümüze pekmez tahin geldi, yiyemedik. Oğlum pekmez tahine bayılırdı, yerken havalara uçardı. Bu dünyada pis insanlardan oğlumu koruyamadım. Herkes kazanç peşinde, kimse kimseyi düşünmüyor. İnsanlar 'Ben işimi yapayım kime ne olursa olsun' düşüncesinde."

Oğlumun hak ve adaletini sonuna kadar savunacağım

Kendilerinin de daha önce tahtakurusu nedeniyle evlerini ilaçladıklarını ama kimseye bir zarar gelmediğini vurgulayan Kınalı, "Bundan sonra artık oğlum için hak, adalet, hukuk savaşını vereceğiz. Oğlumun hak ve adaletini sonuna kadar savunacağım." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, AFAD ekiplerinin ilaçlamanın yapıldığı dairede yaptığı ölçümlerde değerlerin normale döndüğü, tahliye edilen binaya bugün giriş izni verileceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

İzmir Konak'ta bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından bir yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek yaşamını yitirmiş üç kişi hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan n ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) tutuklanmış, işe aracılık eden E.G. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki bebeğin zehirlenerek ölmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. ( Mustafa Güngör - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
TÜRKİYE
Haşere ilaçlaması sonucu ölen bebekle ilgili soruşturmada kullanılan ilaç 'tarım ilacı' çıktı
01:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала