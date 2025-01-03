https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/alkollu-ickilere-tek-tip-paket-talep-etti-7-kanser-turunu-tetikliyor-1092335057.html
Alkollü içkilere 'tek tip paket' talep etti: '7 kanser türünü tetikliyor'
Alkollü içkilere 'tek tip paket' talep etti: '7 kanser türünü tetikliyor'
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ABD'nin halk sağlığı alanındaki en üst düzey yetkilisi olan Dr. Vivek Murthy, alkol tüketimi ile kanser riski arasındaki bağlantıya dikkat çekerek şişelerin... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T20:01+0300
2025-01-03T20:01+0300
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alkol
alkol satışı
alkol yasağı
alkol testi
alkol zehirlenmesi
alkol tüketimi
alkol derecesi
etil alkol
metil alkol
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Alkollü içeceklerde etiketlerin güncellenerek 'tek tip paket' uygulamasına geçilmesi gerektiği açıklandı.Amerika Birleşik Devletleri'nde halk sağlığı alanından çalışmaları bulunan Dr. Vivek Murthy, alkol tüketimine ilişkin yanlış algıların düzeltilmesi gerektiğini belirterek daha sıkı düzenlemelerin uygulanması çağrısında bulundu. Dr. Murthy, meme ve kolon kanseri dahil olmak üzere en az 7 kanser türünün alkol tüketimiyle bağlantılı olduğunu gösteren çalışmalara atıfta bulunarak alkollü içecek etiketlerinin güncellenerek kanser riskine dair açık uyarılar içermesi ve tek tip olması gerektiğini savundu.ABD'de yeni uyarı etiketleri için kararın, ancak Kongre’nin onayıyla yürürlüğe girebileceği belirtilirken bu konuda federal yönetimin nasıl bir tutum sergileyeceği henüz netlik kazanmış değil. Türkiye'de ise sigara ve tütün ürünleri çıkarılan kanunla, 2019 yılında tek tip paket haline getirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/yilbasina-gunler-kala-81-sehirde-on-binlerce-sise-ele-gecirildi-piyasa-kayniyor-sahte-alkolu-nasil-1092038923.html
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alkol, alkol satışı, alkol yasağı, alkol testi, alkol zehirlenmesi, alkol tüketimi, alkol derecesi, etil alkol, metil alkol, alkol koması, içki, kaçak içki, sahte içki, alkollü içki, mey içki, içki sersemliği
Alkollü içkilere 'tek tip paket' talep etti: '7 kanser türünü tetikliyor'
ABD'nin halk sağlığı alanındaki en üst düzey yetkilisi olan Dr. Vivek Murthy, alkol tüketimi ile kanser riski arasındaki bağlantıya dikkat çekerek şişelerin tek tipleştirilerek kanser uyarısı taşıması gerektiğini belirtti. Murthy, alkolün tütün ve obezitenin ardından en yaygın önlenebilir kanser nedenlerinden yedisine neden olduğunu açıkladı.
Alkollü içeceklerde etiketlerin güncellenerek 'tek tip paket' uygulamasına geçilmesi gerektiği açıklandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde halk sağlığı alanından çalışmaları bulunan Dr. Vivek Murthy, alkol tüketimine ilişkin yanlış algıların düzeltilmesi gerektiğini belirterek daha sıkı düzenlemelerin uygulanması çağrısında bulundu. Dr. Murthy, meme ve kolon kanseri dahil olmak üzere en az 7 kanser türünün alkol tüketimiyle bağlantılı olduğunu gösteren çalışmalara atıfta bulunarak alkollü içecek etiketlerinin güncellenerek kanser riskine dair açık uyarılar içermesi ve tek tip olması gerektiğini savundu.
ABD'de yeni uyarı etiketleri için kararın, ancak Kongre’nin onayıyla yürürlüğe girebileceği belirtilirken bu konuda federal yönetimin nasıl bir tutum sergileyeceği henüz netlik kazanmış değil. Türkiye'de ise sigara ve tütün ürünleri çıkarılan kanunla, 2019 yılında tek tip paket haline getirilmişti.