https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/2025in-ilk-bm-guvenlik-konseyi-toplantisi-gerceklesti-1092336655.html
2025'in ilk BM Güvenlik Konseyi toplantısı gerçekleşti
2025'in ilk BM Güvenlik Konseyi toplantısı gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 2025 yılının ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İsrail’in Gazze’deki hastanelere saldırılarını ele alındı. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T22:48+0300
2025-01-03T22:48+0300
2025-01-03T22:48+0300
dünya
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
bm güvenlik konseyi
israil
filistin
gazze
vasiliy nebenzya
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 2025'in ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, İsrail’in Gazze’deki hastanelere yönelik saldırıları ve kentteki sağlık krizi tartışıldı.Bu ay BMGK dönem başkanlığını devralan Cezayir'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, acil toplantı oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail’in, Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığının 'endişe verici' olduğunu ve Gazze'nin kuzeyinde 'etnik temizlik' yapıldığını söyledi.'Hastaneler savaş alanı olamaz'Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova'nın İsrail'in Gazze topraklarında sivillere yönelik devam eden saldırıları ve bombardımanından ciddi endişe duyduğunu söyleyerek, ABD’nin İsrail’e silah göndermesine ve BM'de Gazze ile ilgili girişimlerde sağladığı politik desteğin altını çizdi. Nebenzya, "Hepimiz Gazze Şeridi'ndeki sivillerin devam eden acılarının, uluslararası toplumun çağrılarına bakılmaksızın yürütülen bu acımasız askeri operasyonlara son verilene dek, devam edeceğini anlıyoruz" diye konuştu.Nebenzya, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya çağırarak, "Hastaneler savaş alanı olamaz, askeri amaçlarla kullanılamazlar. Ve sağlık çalışanlarının sivil görevlerini ve ahlaki görevlerini engelsiz bir şekilde yerine getirmeleri için fırsatlara sahip olmaları gerekir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/rusya-almanya-ve-japonya-asla-bmgkda-daimi-uye-olmayacaklar-1092325694.html
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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm güvenlik konseyi, israil, filistin, gazze, vasiliy nebenzya
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm güvenlik konseyi, israil, filistin, gazze, vasiliy nebenzya
2025'in ilk BM Güvenlik Konseyi toplantısı gerçekleşti
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 2025 yılının ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İsrail’in Gazze’deki hastanelere saldırılarını ele alındı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 2025'in ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, İsrail’in Gazze’deki hastanelere yönelik saldırıları ve kentteki sağlık krizi tartışıldı.
Bu ay BMGK dönem başkanlığını devralan Cezayir'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, acil toplantı oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail’in, Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığının 'endişe verici' olduğunu ve Gazze'nin kuzeyinde 'etnik temizlik' yapıldığını söyledi.
'Hastaneler savaş alanı olamaz'
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova'nın İsrail'in Gazze topraklarında sivillere yönelik devam eden saldırıları ve bombardımanından ciddi endişe duyduğunu söyleyerek, ABD’nin İsrail’e silah göndermesine ve BM'de Gazze ile ilgili girişimlerde sağladığı politik desteğin altını çizdi.
Nebenzya, "Hepimiz Gazze Şeridi'ndeki sivillerin devam eden acılarının, uluslararası toplumun çağrılarına bakılmaksızın yürütülen bu acımasız askeri operasyonlara son verilene dek, devam edeceğini anlıyoruz" diye konuştu.
Nebenzya, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya çağırarak, "Hastaneler savaş alanı olamaz, askeri amaçlarla kullanılamazlar. Ve sağlık çalışanlarının sivil görevlerini ve ahlaki görevlerini engelsiz bir şekilde yerine getirmeleri için fırsatlara sahip olmaları gerekir" dedi.