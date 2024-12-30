https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/kayip-kopek-eve-dondugunu-haber-vermek-icin-kapi-zilini-caldi-1092167004.html
Kayıp köpek, eve döndüğünü haber vermek için kapı zilini çaldı
Kayıp köpek, eve döndüğünü haber vermek için kapı zilini çaldı
Sputnik Türkiye
ABD, Florida'da 15 Aralık'ta kaybolan bir köpek, eve dönüşünü kapı zilini çalarak duyurdu. Noel arifesinde geri dönen köpeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T10:58+0300
2024-12-30T10:58+0300
2024-12-30T10:58+0300
yaşam
abd
florida
köpek
alman kurdu
kayıp ilanı
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ABD'nin Florida eyaletinde bir haftadan uzun bir süredir kayıp olan Alman kurdu cinsi bir köpek, Noel arifesinde eve dönüşünü belli etmek için kapı zilini çaldı. Athena adlı dört yaşındaki Alman çoban köpeği, 15 Aralık'ta kaybolmasının üzerine köpeğin sahibi Brooke Comer, internet üzerinden ilanlar vermiş, bulunduğu sokağa kayıp posterleri asmıştı. Köpeğin sahibi, bir haftadan uzun süredir kayıp olan köpeğinin bulunduğunu yerel bir televizyon istasyonuna duyurdu. Comer, Athena'nın sabah saat 2.30 civarında kapıya patisiyle vurarak zili çaldığını' söyledi. Noel arifesinde ailesine sürpriz yapan Athena'nın kimliğini tespit etmeye yardımcı olacak bir mikroçipi olmadığı bildirildi. Evinden kilometrelerce öteden gelen ihbarlar aldığını belirten Comer kendisine, komşuları ve çevredeki kasabalardan Athena’yı gördüklerine dair görüntüler iletildiğini söyledi. Gelen ihbarlara göre Athena, kayıp olduğu süre boyunca yaklaşık 32 kilometre yol kat etmiş olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/kahramanmarasta-depremze-kopegin-ciko-isimli-yavru-kediyi-emzirdigi-goruldu--1091870655.html
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abd, florida, köpek, alman kurdu, kayıp ilanı
abd, florida, köpek, alman kurdu, kayıp ilanı
Kayıp köpek, eve döndüğünü haber vermek için kapı zilini çaldı
ABD, Florida'da 15 Aralık'ta kaybolan bir köpek, eve dönüşünü kapı zilini çalarak duyurdu. Noel arifesinde geri dönen köpeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.
ABD'nin Florida eyaletinde bir haftadan uzun bir süredir kayıp olan Alman kurdu cinsi bir köpek, Noel arifesinde eve dönüşünü belli etmek için kapı zilini çaldı. Athena adlı dört yaşındaki Alman çoban köpeği, 15 Aralık'ta kaybolmasının üzerine köpeğin sahibi Brooke Comer, internet üzerinden ilanlar vermiş, bulunduğu sokağa kayıp posterleri asmıştı.
Köpeğin sahibi, bir haftadan uzun süredir kayıp olan köpeğinin bulunduğunu yerel bir televizyon istasyonuna duyurdu. Comer, Athena'nın sabah saat 2.30 civarında kapıya patisiyle vurarak zili çaldığını' söyledi. Noel arifesinde ailesine sürpriz yapan Athena'nın kimliğini tespit etmeye yardımcı olacak bir mikroçipi olmadığı bildirildi.
Evinden kilometrelerce öteden gelen ihbarlar aldığını belirten Comer kendisine, komşuları ve çevredeki kasabalardan Athena’yı gördüklerine dair görüntüler iletildiğini söyledi. Gelen ihbarlara göre Athena, kayıp olduğu süre boyunca yaklaşık 32 kilometre yol kat etmiş olabilir.