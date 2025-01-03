https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/1092326502.html

Milyonlarca velinin merak ettiği soru yanıt buldu: Özel okul fiyatları ne kadar zamlanacak?

Milyonlarca velinin merak ettiği soru yanıt buldu: Özel okul fiyatları ne kadar zamlanacak?

Sputnik Türkiye

Bugün açıklanan enflasyon verisiyle birlikte özel okul fiyatlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T15:23+0300

2025-01-03T15:23+0300

2025-01-03T15:23+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb)

özel okul

özel okullar

zam

enflasyon

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Enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca velinin beklediği özel okul zamları da netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki formüle göre özel okullar gelecek yıl en fazla yüzde 54,8 oranında zam yapabilecek. Kıyafet ve etüt gibi hizmetlerin zam oranı ise en fazla yüzde 49,8 olacak.Fahiş oranda artış yapılamazTürkiye'de milyonlarca velinin merakla beklediği özel okulların gelecek yıl yapabilecekleri en yüksek zam oranı netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği bugün değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikte fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için ilk kez kademe başlarına ilişkin bir adım atıldı. Söz konusu maddede, “Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz.” ifadesi yer aldı. Özel okullarda zam oranı ne kadar oldu?Özel okul fiyatları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki formüle göre hesaplanıyor. Formüle göre, özel okulların gelecek eğitim-öğretim yılında yapabilecekleri en yüksek zam oranı, 12 aylık ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına 5 puan eklenerek belirleniyor.Bu formül yalnızca ara kademelerdeki öğrencileri kapsıyor. Bugün açıklanan enflasyon verilerine bu formül uygulandığında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında özel okulların eğitim ücretlerine yapabilecekleri en yüksek zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlendi.Etüt ve kıyafet fiyatlarında zam artışı ne kadar olacak?Yeni yönetmelikte yemek ve servis ücretlerine yönelik bir düzenleme yok ancak diğer hizmetlere ilişkin önlemler alındı.Buna göre pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma, sertifika programı gibi hizmetlerin ücretleri artık bir formüle göre hesaplanacak.Yönetmelikle birlikte 12 aylık ÜFE ve TÜFE’nin yarısının 5 puan azı kadar kadar zam yapılabilecek.Böylece bu kalemlere yüzde en fazla yüzde 49,8 oranında zam yapılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/memur-ve-emekli-zam-orani-sonrasi-merak-ediliyor-en-dusuk-emekli-maasi-kac-tl-1092314389.html

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