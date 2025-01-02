https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/yunus-emre-enstitusunde-mali-sorusturma-sahte-faturalara-11-gozalti-1092279389.html

Yunus Emre Enstitüsü'nde mali soruşturma: Sahte faturalara 11 gözaltı

Yunus Emre Enstitüsü'nde mali soruşturma: Sahte faturalara 11 gözaltı

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yunus Emre Vakfının sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T12:44+0300

2025-01-02T12:44+0300

2025-01-02T12:44+0300

türkiye

yunus emre enstitüsü

yunus emre enstitüsü (yee)

yunus emre kültür enstitüsü

türkiye

ankara

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Yunus Emre Vakfındaki sahte fatura soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı.Zimmet suçundan gözaltıAlınan bilgiye göre, Yunus Emre Vakfının tabela şirketlerinden alınan naylon faturalar ile zarara uğratıldığı yönündeki iddialara ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu."Zimmet", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatan savcılık, eski kurum çalışanı Ş.A, M.D, M.Ç, S.Y, İ.K, F.G.E, S.İ. ve F.Y. ile suçlara iştirak ettikleri tespit edilen şirket yetkilileri A.F, E.E, E.T.E, F.K, H.K, M.K. ve Y.E. hakkında gözaltı kararı verdi.Haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 11'i gözaltına alındı.Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.Enstitüden açıklamaYunus Emre Enstitüsü (YEE), kurumdaki mali konulara yönelik teftiş ve suç duyurusuna ilişkin açıklama yaptı.YEE'nin X sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, kurumdaki mali konulardaki bazı işlemlerle ilgili şüpheler üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla bir inceleme süreci başlatıldığı aktarıldı.Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından Haziran 2024'te başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personelinin görevden alındığı, ardından Temmuz 2024 itibarıyla teftiş sürecinin başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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türkiye

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yunus emre enstitüsü, yunus emre enstitüsü (yee), yunus emre kültür enstitüsü, türkiye, ankara