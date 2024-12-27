https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-son-dakika-gelismesi-kilit-isimlerden-firari-ali-dirik-yakalandi-1092105779.html

Yenidoğan çetesi soruşturmasında son dakika gelişmesi: Kilit isimlerden firari Ali Dirik yakalandı

Yenidoğan çetesi soruşturmasında son dakika gelişmesi: Kilit isimlerden firari Ali Dirik yakalandı

Sputnik Türkiye

Yenidoğan Çetesi davasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Güney Hastanesi Mesul Müdürü firari sanık Ali Dirik’in yakalandı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T16:09+0300

2024-12-27T16:09+0300

2024-12-27T16:11+0300

türkiye

yenidoğan çetesi

ali dirik

firari

yargılama

fırat sarı

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Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında aranan soruşturmanın kilit isimlerinden Güney Hastanesi Mesul Müdürü Ali Dirik yakalandı. Türkiye’de son dönemde görülen en büyük sağlık skandalı olarak nitelendirilen “yenidoğan çetesi” ile ilgili dava devam ederken, soruşturmanın kilit sanıklarından firari Ali Dirik’in İstanbul’da olduğu bilgisine ulaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 22'si tutuklu 47 sanıklı davada firari olarak aranan Dirik’in yakalanması için harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari zanlıyı Fatih’te gözaltına aldı. Davanın görüldüğü Bakırköy Adliyesine sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianamede sanıkların İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bazı bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettirdikleri, bazılarının ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/yenidogan-cetesi-sorusturmasi-kapsamindaki-hastanelere-ve-sirketlere-tmsf-kayyum-olarak-1091822510.html

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yenidoğan çetesi, ali dirik, firari, yargılama, fırat sarı