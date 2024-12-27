https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-son-dakika-gelismesi-kilit-isimlerden-firari-ali-dirik-yakalandi-1092105779.html
Yenidoğan çetesi soruşturmasında son dakika gelişmesi: Kilit isimlerden firari Ali Dirik yakalandı
Yenidoğan çetesi soruşturmasında son dakika gelişmesi: Kilit isimlerden firari Ali Dirik yakalandı
Sputnik Türkiye
Yenidoğan Çetesi davasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Güney Hastanesi Mesul Müdürü firari sanık Ali Dirik’in yakalandı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T16:09+0300
2024-12-27T16:09+0300
2024-12-27T16:11+0300
türkiye
yenidoğan çetesi
ali dirik
firari
yargılama
fırat sarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090976849_0:0:949:534_1920x0_80_0_0_a35a95bfb9fb5e653e9331e862410025.jpg
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında aranan soruşturmanın kilit isimlerinden Güney Hastanesi Mesul Müdürü Ali Dirik yakalandı. Türkiye’de son dönemde görülen en büyük sağlık skandalı olarak nitelendirilen “yenidoğan çetesi” ile ilgili dava devam ederken, soruşturmanın kilit sanıklarından firari Ali Dirik’in İstanbul’da olduğu bilgisine ulaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 22'si tutuklu 47 sanıklı davada firari olarak aranan Dirik’in yakalanması için harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari zanlıyı Fatih’te gözaltına aldı. Davanın görüldüğü Bakırköy Adliyesine sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianamede sanıkların İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bazı bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettirdikleri, bazılarının ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/yenidogan-cetesi-sorusturmasi-kapsamindaki-hastanelere-ve-sirketlere-tmsf-kayyum-olarak-1091822510.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090976849_97:0:844:560_1920x0_80_0_0_6d252b461d8ae6ebd3eca347cd1ab38a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yenidoğan çetesi, ali dirik, firari, yargılama, fırat sarı
yenidoğan çetesi, ali dirik, firari, yargılama, fırat sarı
Yenidoğan çetesi soruşturmasında son dakika gelişmesi: Kilit isimlerden firari Ali Dirik yakalandı
16:09 27.12.2024 (güncellendi: 16:11 27.12.2024)
Yenidoğan Çetesi davasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Güney Hastanesi Mesul Müdürü firari sanık Ali Dirik’in yakalandı.
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında aranan soruşturmanın kilit isimlerinden Güney Hastanesi Mesul Müdürü Ali Dirik yakalandı.
Türkiye’de son dönemde görülen en büyük sağlık skandalı olarak nitelendirilen “yenidoğan çetesi” ile ilgili dava devam ederken, soruşturmanın kilit sanıklarından firari Ali Dirik’in İstanbul’da olduğu bilgisine ulaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 22'si tutuklu 47 sanıklı davada firari olarak aranan Dirik’in yakalanması için harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari zanlıyı Fatih’te gözaltına aldı. Davanın görüldüğü Bakırköy Adliyesine sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İddianamede sanıkların İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bazı bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettirdikleri, bazılarının ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülüyor.