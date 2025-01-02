https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/survivor-yarismacilarinin-kazanclari-belli-oldu-adem-kilicci-survivorda-zirvede-1092261652.html
Survivor yarışmacılarının kazançları belli oldu: Adem Kılıçcı Survivor’da zirvede
Survivor yarışmacılarının kazançları belli oldu: Adem Kılıçcı Survivor’da zirvede
Sputnik Türkiye
Survivor 2025, 1 Ocak itibarıyla TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yeni sezonun hem yarışmacıları hem de rekabetiyle dikkat çekmesi beklenirken... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T00:55+0300
2025-01-02T00:55+0300
2025-01-02T00:59+0300
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Yeni sezonun ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli olurken, yarışmacıların haftalık kazançları da açıklandı.Yeni yılın ilk gününde izleyicisiyle buluşan Survivor'da Barış Murat Yağcı sakatlanarak oyundan ayrılırken yeni sezona hızlı giriş yapan programda yarışmacıların ücretleri de açıklandı. Ünlüler takımında haftalık en yüksek ücreti Adem Kılıçcı alırken, Gönüllüler takımında ise Batuhan Gökgöz zirvede yer alıyor.Ünlüler Takımı - Haftalık ÜcretlerGönüllüler Takımı - Haftalık Ücretler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/masterchefte-kim-sampiyon-oldu-masterchef-turkiye-finali-ne-zaman-1092255978.html
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Survivor yarışmacılarının kazançları belli oldu: Adem Kılıçcı Survivor’da zirvede
00:55 02.01.2025 (güncellendi: 00:59 02.01.2025)
Survivor 2025, 1 Ocak itibarıyla TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yeni sezonun hem yarışmacıları hem de rekabetiyle dikkat çekmesi beklenirken yarışmacıların haftalık kazançları da merak konusu oldu.
Yeni sezonun ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli olurken, yarışmacıların haftalık kazançları da açıklandı.
Yeni yılın ilk gününde izleyicisiyle buluşan Survivor'da Barış Murat Yağcı sakatlanarak oyundan ayrılırken yeni sezona hızlı giriş yapan programda yarışmacıların ücretleri de açıklandı. Ünlüler takımında haftalık en yüksek ücreti Adem Kılıçcı alırken, Gönüllüler takımında ise Batuhan Gökgöz zirvede yer alıyor.
Ünlüler Takımı - Haftalık Ücretler
İsmail Balaban
: 120 bin TL
Serenay Aktaş
: 110 bin TL
Batuhan Karacakaya
: 105 bin TL
Barış Murat Yağcı
: 100 bin TL
Gönüllüler Takımı - Haftalık Ücretler
Batuhan Gökgöz
: 80 bin TL
Göksu Küçükali
: 75 bin TL