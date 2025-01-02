https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/survivor-yarismacilarinin-kazanclari-belli-oldu-adem-kilicci-survivorda-zirvede-1092261652.html

Survivor yarışmacılarının kazançları belli oldu: Adem Kılıçcı Survivor’da zirvede

Survivor yarışmacılarının kazançları belli oldu: Adem Kılıçcı Survivor’da zirvede

Sputnik Türkiye

Survivor 2025, 1 Ocak itibarıyla TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yeni sezonun hem yarışmacıları hem de rekabetiyle dikkat çekmesi beklenirken... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

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Yeni sezonun ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli olurken, yarışmacıların haftalık kazançları da açıklandı.Yeni yılın ilk gününde izleyicisiyle buluşan Survivor'da Barış Murat Yağcı sakatlanarak oyundan ayrılırken yeni sezona hızlı giriş yapan programda yarışmacıların ücretleri de açıklandı. Ünlüler takımında haftalık en yüksek ücreti Adem Kılıçcı alırken, Gönüllüler takımında ise Batuhan Gökgöz zirvede yer alıyor.Ünlüler Takımı - Haftalık ÜcretlerGönüllüler Takımı - Haftalık Ücretler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/masterchefte-kim-sampiyon-oldu-masterchef-turkiye-finali-ne-zaman-1092255978.html

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