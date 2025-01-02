https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/yemek-kartiyla-market-alisverisi-yapanlar-dikkat-danistaydan-dikkat-ceken-karar-1092273896.html

Yemek kartıyla market alışverişi yapanlar dikkat: Danıştay'dan dikkat çeken karar

Yemek kartıyla market alışverişi yapanlar dikkat: Danıştay'dan dikkat çeken karar

Sputnik Türkiye

SGK’nın 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulamaya koyduğu düzenleme, işçi ve işveren arasındaki yemek bedeli ödemelerini net kurallara bağladı. Danıştay’ın kararı... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T11:13+0300

2025-01-02T11:13+0300

2025-01-02T11:13+0300

ekonomi

yemek kartı

yemek

danıştay

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Danıştay’ın 8 Mayıs 2024 tarihli iptal kararına uygun olarak yemek bedeli düzenlemelerini güncelledi. 1 Ocak 2025 itibarıyla işçilere ödenen günlük yemek bedeli 158 TL olacak. Habertürk'ün haberine göre, prim istisnası kuralları, işyerinde yemek verilmesi, nakit ödemeler ve yemek kartları için farklı şekilde uygulanacak.İşyerinde yemek harcamalarına tam muafiyetİşverenlerce işyerinde veya yemek için yapılan harcamaların tamamı, prime esas kazancın dışında tutulacak. Catering şirketleriyle yapılan anlaşmalar ve doğrudan lokantalara yapılan ödemeler de bu kapsama dahil edilecek. Bu tür harcamalardan sosyal güvenlik primi kesilmeyecek.Nakit yemek ödemelerinde sınır 158 TLİşverenin işçiye nakit olarak yemek bedeli ödemesi durumunda, günlük 158 TL’lik kısım prime esas kazanç dışında tutulacak. Aşan tutar üzerinden ise prim kesintisi yapılacak. Örneğin, işçi ocak ayında 22 gün çalıştıysa 3.476 TL’lik ödeme muaf olacak, bunu aşan kısım prime tabi tutulacak.Yemek kartı ve çekleri için Danıştay düzenlemesiDanıştay’ın kararı doğrultusunda, yemek çeki, kartı veya kuponu ile yapılan ödemelerde iki farklı uygulama getirildi:Örneğin, market harcamasında da kullanılabilen bir karta ocak ayında 6 bin TL yüklendiğinde ve işçi 22 gün çalıştığında, 3 bin 476 TL’lik kısmı muaf tutulacak, 2 bin 524 TL üzerinden prim kesilecek.Yeni düzenleme nasıl uygulanacak?SGK’nın yayımladığı genelgeye göre, işverenlerin çalışanlara yaptığı yemek ödemeleri şu kurallara göre değerlendirilecek:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/kritik-tarih-yarin-bu-odemelerin-hepsi-degisecek-engelli-maasi-ve-bedelli-askerlik-ucretine-zam-1092272256.html

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yemek kartı, yemek, danıştay