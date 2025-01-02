https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/unlu-sovmenden-meraklandiran-aciklama-geldi-beyaz-show-yeniden-mi-basliyor--1092270406.html

Ünlü şovmenden meraklandıran açıklama geldi: Beyaz Show yeniden mi başlıyor?

Ünlü şovmenden meraklandıran açıklama geldi: Beyaz Show yeniden mi başlıyor?

Sputnik Türkiye

O Ses Türkiye yılbaşı programında jüri üyesi olarak koltuğa oturan isimlerden birisi de Beyazıt Özrtürk'tü. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show ile sürpriz... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T10:08+0300

2025-01-02T10:08+0300

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türkiye

beyaz show

beyazıt öztürk

komedyen

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O Ses Türkiye Yılbaşı programında jüri üyesi olan şovmen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.Beyaz Show yeniden mi başlıyor?Beyazıt Öztürk, izleyicilerin merakla beklediği "Beyaz Show'un 2025'te geri döneceği müjdesini" açıkladı. Beyaz Show hangi kanalda başlıyor?Beyaz Show TV8 ekranlarında yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/o-ses-turkiyenin-yeni-sezon-jurileri-belli-oldu-mu-1091035982.html

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