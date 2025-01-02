https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/unlu-sovmenden-meraklandiran-aciklama-geldi-beyaz-show-yeniden-mi-basliyor--1092270406.html
Ünlü şovmenden meraklandıran açıklama geldi: Beyaz Show yeniden mi başlıyor?
Ünlü şovmenden meraklandıran açıklama geldi: Beyaz Show yeniden mi başlıyor?
Sputnik Türkiye
O Ses Türkiye yılbaşı programında jüri üyesi olarak koltuğa oturan isimlerden birisi de Beyazıt Özrtürk'tü. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show ile sürpriz... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T10:08+0300
2025-01-02T10:08+0300
2025-01-02T10:08+0300
türkiye
beyaz show
beyazıt öztürk
komedyen
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O Ses Türkiye Yılbaşı programında jüri üyesi olan şovmen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.Beyaz Show yeniden mi başlıyor?Beyazıt Öztürk, izleyicilerin merakla beklediği "Beyaz Show'un 2025'te geri döneceği müjdesini" açıkladı. Beyaz Show hangi kanalda başlıyor?Beyaz Show TV8 ekranlarında yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/o-ses-turkiyenin-yeni-sezon-jurileri-belli-oldu-mu-1091035982.html
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beyaz show hangi kanalda başlıyor?, beyaz show yeniden mi başlıyor, beyaz show
beyaz show hangi kanalda başlıyor?, beyaz show yeniden mi başlıyor, beyaz show
Ünlü şovmenden meraklandıran açıklama geldi: Beyaz Show yeniden mi başlıyor?
O Ses Türkiye yılbaşı programında jüri üyesi olarak koltuğa oturan isimlerden birisi de Beyazıt Özrtürk'tü. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show ile sürpriz haberi açıkladı. Peki Beyaz Show yeniden mi başlıyor?
O Ses Türkiye Yılbaşı programında jüri üyesi olan şovmen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.
Beyaz Show yeniden mi başlıyor?
Beyazıt Öztürk, izleyicilerin merakla beklediği "Beyaz Show'un 2025'te geri döneceği müjdesini" açıkladı.
Beyaz Show hangi kanalda başlıyor?
Beyaz Show TV8 ekranlarında yayınlanacak.