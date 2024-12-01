https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/o-ses-turkiyenin-yeni-sezon-jurileri-belli-oldu-mu-1091035982.html

O Ses Türkiye'nin yeni sezon jürileri belli oldu mu?

O Ses Türkiye'nin yeni sezon jürileri belli oldu mu?

Sputnik Türkiye

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye 2025 sezonuyla yeniden izleyicileriyle buluşuyor. Peki, O Ses Türkiye 2025 ne zaman... 01.12.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

o ses türkiye

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acun ılıcalı

hadise

gökhan özoğuz

seda sayan

sinan akçıl

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O Ses Türkiye’nin tanıtım fragmanı yayımlandı. Yarışmaya dair en çok merak edilen konu ise jüri üyelerinin kim olacağı.Programın ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. O Ses Türkiye yeni sezonun MasterChef final yaptıktan sonra başlayacağı tahmin ediliyor.O Ses Türkiye jürileri belli oldu mu?O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri henüz belli olmadı. Çıkan bazı iddialara göre O Ses Türkiye 2025 jürileri Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz olacak. Ancak henüz resmi olarak duyurulmadı.Sinan Akçıl O Ses Türkiye Jürisi mi?Jüri üyeliği için ismi geçen ünlüler arasında Sinan Akçıl da var.Kimler O Ses Türkiye jürisi olmuştu?Daha önce jüri üyesi olarak Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sibel Can ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin yer almıştı.

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hadise

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