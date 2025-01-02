https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/unlu-sarkici-kenan-dogulu-itiraf-etti-ilk-gordugumde-zaman-durdu-1092276925.html

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu itiraf etti: 'İlk gördüğümde zaman durdu'

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu itiraf etti: 'İlk gördüğümde zaman durdu'

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 10 yıl önce hayatını birleştirdiği oyuncu eşi Beren Saat'e nasıl aşık olduğunu anlattı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T11:53+0300

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yaşam

beren saat

kenan doğulu

evlilik

evlilik teklifi

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Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve ünlü oyuncu Beren Saat, 2014 yılında evlenmişti. Doğulu, katıldığı bir programda eşine 'ilk görüşte' aşık olduğunu anlatırken, 4-5 kere evlilik teklifi yaptığını da itiraf etti. Doğulu, Beren Saat'i ilk gördüğü anı ise 'zaman durdu' diye anlattı. İlk gördüğümde zaman durduŞarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dünya evine girmişti. İki ünlü ismin evliliği her zaman merak edilirken Doğulu katıldığı bir programda Beren Saat'e nasıl aşık olduğunu anlattı. Beren Saat ile nasıl tanıştıklarını anlatan Doğulu, "2024'te 10'uncu senemizi kutladık. Evliliğimizin öncesinde de 2 senemiz var. Zaman çok çabuk geçiyor. İlk bir yılbaşı gecesinde Belçim (Bilgin), Yılmaz (Erdoğan) ve 10 arkadaşımız benim evimdeki partiye geldi. Orada kilitlendim, ilk gördüğümde zaman durdu. Ben bir hamle yaptım arayayım, konuşalım diye. Buluştuk, görüştük, iyi de oldu. Kaç senedir hem en iyi arkadaşım, hem sevgilim, hem eşim" ifadelerini kullandı.Beş kere evlenme teklif ettimÜnlü şarkıcı "Evlilik teklifini nasıl yaptın?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

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