https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/turkiyenin-en-eglenceli-erkegi-ve-kadini-belli-oldu-listede-kimler-var-1082608841.html

Türkiye'nin 'en eğlenceli erkeği ve kadını' belli oldu: Listede kimler var?

Türkiye'nin 'en eğlenceli erkeği ve kadını' belli oldu: Listede kimler var?

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en eğlenceli erkekleri listesi yayınlandı. Peki en eğlenceli bulunan erkekler listesinde kimler var? 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T13:26+0300

2024-04-09T13:26+0300

2024-04-09T13:27+0300

türkiye

eğlence

eğlence merkezi

cem yılmaz

ünlüler

ata demirer

tolga çevik

ezgi mola

yıldız tilbe

binnur kaya

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Marketing Türkiye'nin düzenlendiği 'Türkiye'nin eğlence haritası' araştırmasının sonuçları yayınlandı. Buna göre Türkiye'de insanlara "En büyük eğlenceniz ne" sorusuna en yüksek cevap yüzde 20 ile "Film veya dizi izlemek" olurken, çoğunluğun arkadaşlarla buluşulduğunda dah çok eğlendiği ortaya çıktı.En eğlenceli erkekler kim? Katılımcıların cevaplarına göre, Türkiye'nin en eğlenceli erkeği ve kadını da belli oldu. Sonuçlara göre, en eğlenceli erkek yüzde 24,9 ile Cem Yılmaz oldu. İkinci sırada yüzde 12,1 ile Ata Demirer, üçüncü sırada ise Tolga Çevik yüzde 10,8 oy oranına sahip oldu. Genel olarak sıralama ise şöyle: Peki ya en eğlenceli kadınlar? En eğlenceli kadın ünlü sıralamasında ise ilk sırada yüzde 20 ile Gülse Birsel yer aldı, ikinci sırada ise Demet Evgar, üçüncü de Demet Akbağ listede yer buldu. Erkek katılımcıların en eğlenceli bulduğu kadın ünlüler sırasıyla Demet Evgar (yüzde 23,6), Gülse Birsel (yüzde 20,8) ve Ezgi Mola (yüzde 13) şeklindeyken; kadın katılımcılarda bu sıralama Gülse Birsel (yüzde 19,2), Demet Akbağ (yüzde 14,1) ve Demet Evgar (yüzde 10,8) şeklinde.Genel sıralama ise şöyle oldu:

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