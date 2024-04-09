https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/turkiyenin-en-eglenceli-erkegi-ve-kadini-belli-oldu-listede-kimler-var-1082608841.html
Türkiye'nin 'en eğlenceli erkeği ve kadını' belli oldu: Listede kimler var?
Türkiye'nin 'en eğlenceli erkeği ve kadını' belli oldu: Listede kimler var?
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en eğlenceli erkekleri listesi yayınlandı. Peki en eğlenceli bulunan erkekler listesinde kimler var? 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T13:26+0300
2024-04-09T13:26+0300
2024-04-09T13:27+0300
türkiye
eğlence
eğlence merkezi
cem yılmaz
ünlüler
ata demirer
tolga çevik
ezgi mola
yıldız tilbe
binnur kaya
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Marketing Türkiye'nin düzenlendiği 'Türkiye'nin eğlence haritası' araştırmasının sonuçları yayınlandı. Buna göre Türkiye'de insanlara "En büyük eğlenceniz ne" sorusuna en yüksek cevap yüzde 20 ile "Film veya dizi izlemek" olurken, çoğunluğun arkadaşlarla buluşulduğunda dah çok eğlendiği ortaya çıktı.En eğlenceli erkekler kim? Katılımcıların cevaplarına göre, Türkiye'nin en eğlenceli erkeği ve kadını da belli oldu. Sonuçlara göre, en eğlenceli erkek yüzde 24,9 ile Cem Yılmaz oldu. İkinci sırada yüzde 12,1 ile Ata Demirer, üçüncü sırada ise Tolga Çevik yüzde 10,8 oy oranına sahip oldu. Genel olarak sıralama ise şöyle: Peki ya en eğlenceli kadınlar? En eğlenceli kadın ünlü sıralamasında ise ilk sırada yüzde 20 ile Gülse Birsel yer aldı, ikinci sırada ise Demet Evgar, üçüncü de Demet Akbağ listede yer buldu. Erkek katılımcıların en eğlenceli bulduğu kadın ünlüler sırasıyla Demet Evgar (yüzde 23,6), Gülse Birsel (yüzde 20,8) ve Ezgi Mola (yüzde 13) şeklindeyken; kadın katılımcılarda bu sıralama Gülse Birsel (yüzde 19,2), Demet Akbağ (yüzde 14,1) ve Demet Evgar (yüzde 10,8) şeklinde.Genel sıralama ise şöyle oldu:
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Türkiye'nin 'en eğlenceli erkeği ve kadını' belli oldu: Listede kimler var?
13:26 09.04.2024 (güncellendi: 13:27 09.04.2024)
Türkiye'nin en eğlenceli erkekleri listesi yayınlandı. Peki en eğlenceli bulunan erkekler listesinde kimler var?
Marketing Türkiye'nin düzenlendiği 'Türkiye'nin eğlence haritası' araştırmasının sonuçları yayınlandı. Buna göre Türkiye'de insanlara "En büyük eğlenceniz ne" sorusuna en yüksek cevap yüzde 20 ile "Film veya dizi izlemek" olurken, çoğunluğun arkadaşlarla buluşulduğunda dah çok eğlendiği ortaya çıktı.
En eğlenceli erkekler kim?
Katılımcıların cevaplarına göre, Türkiye'nin en eğlenceli erkeği ve kadını da belli oldu. Sonuçlara göre, en eğlenceli erkek yüzde 24,9 ile Cem Yılmaz oldu. İkinci sırada yüzde 12,1 ile Ata Demirer, üçüncü sırada ise Tolga Çevik yüzde 10,8 oy oranına sahip oldu.
Genel olarak sıralama ise şöyle:
Peki ya en eğlenceli kadınlar?
En eğlenceli kadın ünlü sıralamasında ise ilk sırada yüzde 20 ile Gülse Birsel yer aldı, ikinci sırada ise Demet Evgar, üçüncü de Demet Akbağ listede yer buldu.
Erkek katılımcıların en eğlenceli bulduğu kadın ünlüler sırasıyla Demet Evgar (yüzde 23,6), Gülse Birsel (yüzde 20,8) ve Ezgi Mola (yüzde 13) şeklindeyken; kadın katılımcılarda bu sıralama Gülse Birsel (yüzde 19,2), Demet Akbağ (yüzde 14,1) ve Demet Evgar (yüzde 10,8) şeklinde.
Genel sıralama ise şöyle oldu: