https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/en-aci-emanet-rojin-kabaisin-esyalari-babasina-teslim-edildi-1091208420.html

En acı emanet: Rojin Kabaiş'in eşyaları babasına teslim edildi

En acı emanet: Rojin Kabaiş'in eşyaları babasına teslim edildi

Sputnik Türkiye

Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in öğrenci yurdunda emanette kalan eşyaları babasına teslim edildi. 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T15:54+0300

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türkiye

rojin kabaiş

nizamettin kabaiş

van

van yüzüncü yıl üniversitesi

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Üniversite eğitimi için gittiği Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in, öğrenci yurdunda bıraktığı eşyaları babası Nizamettin Kabaiş'e teslim edildi. Baba, kızının eşyalarına sarılarak gözyaşı döktü. Emanetleri teslim edildiVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamış ve cansız bedenine 18 gün sonra ulaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde otopsi raporunun babasına teslim edilmesinin ardından dün genç kızın kaldığı yurttaki eşyaları da baba Nizamettin Kabaiş’e teslim edildi. Kızının eşyalarını görünce gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, kızının kıyafetlerini kokladı.Teslim edilen eşyalar arasında Rojin’in kıyafetleri ve kişisel eşyaları bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/van-golunde-kaybolmustu-rojin-kabaisin-olum-nedeni-aciklandi-1090403489.html

türkiye

van

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