https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/en-aci-emanet-rojin-kabaisin-esyalari-babasina-teslim-edildi-1091208420.html
En acı emanet: Rojin Kabaiş'in eşyaları babasına teslim edildi
En acı emanet: Rojin Kabaiş'in eşyaları babasına teslim edildi
Sputnik Türkiye
Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in öğrenci yurdunda emanette kalan eşyaları babasına teslim edildi. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T15:54+0300
2024-12-05T15:54+0300
2024-12-05T15:54+0300
türkiye
rojin kabaiş
nizamettin kabaiş
van
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Üniversite eğitimi için gittiği Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in, öğrenci yurdunda bıraktığı eşyaları babası Nizamettin Kabaiş'e teslim edildi. Baba, kızının eşyalarına sarılarak gözyaşı döktü. Emanetleri teslim edildiVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamış ve cansız bedenine 18 gün sonra ulaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde otopsi raporunun babasına teslim edilmesinin ardından dün genç kızın kaldığı yurttaki eşyaları da baba Nizamettin Kabaiş’e teslim edildi. Kızının eşyalarını görünce gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, kızının kıyafetlerini kokladı.Teslim edilen eşyalar arasında Rojin’in kıyafetleri ve kişisel eşyaları bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/van-golunde-kaybolmustu-rojin-kabaisin-olum-nedeni-aciklandi-1090403489.html
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rojin kabaiş, babası nizamettin kabaiş, rojin kabaiş bulundu mu, rojin kabaiş öldü mü, rojin kabaiş nasıl öldü
rojin kabaiş, babası nizamettin kabaiş, rojin kabaiş bulundu mu, rojin kabaiş öldü mü, rojin kabaiş nasıl öldü
En acı emanet: Rojin Kabaiş'in eşyaları babasına teslim edildi
Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in öğrenci yurdunda emanette kalan eşyaları babasına teslim edildi.
Üniversite eğitimi için gittiği Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in, öğrenci yurdunda bıraktığı eşyaları babası Nizamettin Kabaiş'e teslim edildi. Baba, kızının eşyalarına sarılarak gözyaşı döktü.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamış ve cansız bedenine 18 gün sonra ulaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde otopsi raporunun babasına teslim edilmesinin ardından dün genç kızın kaldığı yurttaki eşyaları da baba Nizamettin Kabaiş’e teslim edildi. Kızının eşyalarını görünce gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, kızının kıyafetlerini kokladı.
Teslim edilen eşyalar arasında Rojin’in kıyafetleri ve kişisel eşyaları bulunuyor.