https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/thyden-tahtakurusu-aciklamasi-dikkatle-inceliyoruz--1092297098.html
THY'den 'tahtakurusu' açıklaması: Dikkatle inceliyoruz
THY'den 'tahtakurusu' açıklaması: Dikkatle inceliyoruz
Sputnik Türkiye
Bazı uçaklarında tahtakurusu görüldüğüne dair haberlerle ilgili THY Basın Müşaviri, uçaklarda görülebilecek her türlü haşereye karşı gerekli tedbirleri süratle... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T18:35+0300
2025-01-02T18:35+0300
2025-01-02T18:35+0300
türkiye
yahya üstün
türk hava yolları (thy)
tahtakurusu
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı haberlerde 'uçaklarda tahtakurusu bulundu' haberlerine sosyal medyasından yanıt verdi ve '"Tahtakurusu vakaları, zaman zaman uçaklar da dahil olmak üzere kamuya açık alanlarda karşılaşılan genel bir sorun. Bu bağlamda edindiğimiz tüm geri bildirimleri ciddiyetle ele alıyor ve dikkatle inceliyoruz" dedi. Bazı basın yayın organlarında 'uçaklara tahtakurusu bulundu' şeklindeki haberlere dair açıklama yapan THY)Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçaklarda görülebilecek her türlü haşereye karşı gerekli tedbirleri süratle aldıklarını açıkladı. Uçaklarımızı derhal gerekli tetkiklerden geçiriyoruzTHY'nin, bu tip vakalara karşı güvenlik ve konfor noktasında en yüksek standarda olan bağlılığını titizlikle sürdürdüğünü vurgulayan Üstün, uçakların düzenli olarak ilaçlandığına dikkati çekti.Üstün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/dunya-rekorlar-kitabina-girdi-dunyanin-en-cok-ulkesine-ucan-havayolu-1091770375.html
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yahya üstün, türk hava yolları (thy), tahtakurusu
yahya üstün, türk hava yolları (thy), tahtakurusu
THY'den 'tahtakurusu' açıklaması: Dikkatle inceliyoruz
Bazı uçaklarında tahtakurusu görüldüğüne dair haberlerle ilgili THY Basın Müşaviri, uçaklarda görülebilecek her türlü haşereye karşı gerekli tedbirleri süratle aldıklarını açıkladı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı haberlerde 'uçaklarda tahtakurusu bulundu' haberlerine sosyal medyasından yanıt verdi ve '"Tahtakurusu vakaları, zaman zaman uçaklar da dahil olmak üzere kamuya açık alanlarda karşılaşılan genel bir sorun. Bu bağlamda edindiğimiz tüm geri bildirimleri ciddiyetle ele alıyor ve dikkatle inceliyoruz" dedi.
Bazı basın yayın organlarında 'uçaklara tahtakurusu bulundu' şeklindeki haberlere dair açıklama yapan THY)Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçaklarda görülebilecek her türlü haşereye karşı gerekli tedbirleri süratle aldıklarını açıkladı.
Uçaklarımızı derhal gerekli tetkiklerden geçiriyoruz
THY'nin, bu tip vakalara karşı güvenlik ve konfor noktasında en yüksek standarda olan bağlılığını titizlikle sürdürdüğünü vurgulayan Üstün, uçakların düzenli olarak ilaçlandığına dikkati çekti.
Üstün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Tahtakurusu vakaları, zaman zaman uçaklar da dahil olmak üzere kamuya açık alanlarda karşılaşılan genel bir sorun. Bu bağlamda edindiğimiz tüm geri bildirimleri ciddiyetle ele alıyor ve dikkatle inceliyoruz. Bu gibi vakalarda etkilenen uçaklarımızı derhal tüm gerekli tetkiklerden geçiriyoruz. Bunun yanı sıra genel rutinimizde uçaklarımız düzenli olarak temizlenmekte ve her uçuş öncesinde detaylı şekilde dezenfekte edilmektedir. Böcek ilaçlama konusunda en etkili ve güvenli prosedürlerin uygulanmasını sağlamak için uçak üreticileriyle yakın temasta çalışmaya devam ediyoruz. THY, yolcularının güvenlik ve konforunu her zaman öncelikli tutmakta ve bununla ilgili her aksiyonu itinayla almaktadır."