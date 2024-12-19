https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/dunya-rekorlar-kitabina-girdi-dunyanin-en-cok-ulkesine-ucan-havayolu-1091770375.html

Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi: Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu

Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi: Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu

Sputnik Türkiye

Guinness Rekorlar Kitabında 'dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu' olarak Türk Hava Yolları kayıtlara geçti. Aktif olarak 120, toplamda 131 ülkeye uçuş yapan... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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thy

şili

abdulkadir uraloğlu

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Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY'nin Avustralya ve Şili'ye yeni seferler başlatacağını belirterek, her iki destinasyonda da haftada 4 gün uçuş planlandığını duyurmuştu. Bu uçuşların gerçekleşmesiyle birlikte THY, Rekorlar Kitabı'na adını yazdırarak dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu oldu.Guinness Dünya Rekorları'nın değerlendirme kriterlerine göre, Türk Hava Yolları'nın uçuş ağı 131 ülkeyi kapsıyor.

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