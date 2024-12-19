https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/dunya-rekorlar-kitabina-girdi-dunyanin-en-cok-ulkesine-ucan-havayolu-1091770375.html
Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi: Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu
Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi: Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu
Sputnik Türkiye
Guinness Rekorlar Kitabında 'dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu' olarak Türk Hava Yolları kayıtlara geçti. Aktif olarak 120, toplamda 131 ülkeye uçuş yapan... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T21:21+0300
2024-12-19T21:21+0300
2024-12-19T21:21+0300
türkiye
türk hava yolları (thy)
thy
şili
abdulkadir uraloğlu
guinness rekorlar kitabı
guinness
rekor
havayolu
havayolu şirketi
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Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY'nin Avustralya ve Şili'ye yeni seferler başlatacağını belirterek, her iki destinasyonda da haftada 4 gün uçuş planlandığını duyurmuştu. Bu uçuşların gerçekleşmesiyle birlikte THY, Rekorlar Kitabı'na adını yazdırarak dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu oldu.Guinness Dünya Rekorları'nın değerlendirme kriterlerine göre, Türk Hava Yolları'nın uçuş ağı 131 ülkeyi kapsıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/metrelerce-yukarida-panik-istanbulda-iki-ucaga-yildirim-isabet-etti-havalimanina-geri-donduler-1091390980.html
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türk hava yolları (thy), thy, şili, abdulkadir uraloğlu, guinness rekorlar kitabı, guinness, rekor, havayolu, havayolu şirketi
türk hava yolları (thy), thy, şili, abdulkadir uraloğlu, guinness rekorlar kitabı, guinness, rekor, havayolu, havayolu şirketi
Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi: Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu
Guinness Rekorlar Kitabında 'dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu' olarak Türk Hava Yolları kayıtlara geçti. Aktif olarak 120, toplamda 131 ülkeye uçuş yapan THY, rekorlar kitabına girdi.
Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY'nin Avustralya ve Şili'ye yeni seferler başlatacağını belirterek, her iki destinasyonda da haftada 4 gün uçuş planlandığını duyurmuştu. Bu uçuşların gerçekleşmesiyle birlikte THY, Rekorlar Kitabı'na adını yazdırarak dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu oldu.
Guinness Dünya Rekorları'nın değerlendirme kriterlerine göre, Türk Hava Yolları'nın uçuş ağı 131 ülkeyi kapsıyor.