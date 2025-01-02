https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/suriye-disisleri-bakani-yeni-yonetimin-goreve-gelmesi-sonrasi-ilk-kez-suudi-arabistanda-1092284470.html
Suriye Dışişleri Bakanı, yeni yönetimin göreve gelmesi sonrası ilk kez Suudi Arabistan'da
Suriye Dışişleri Bakanı, yeni yönetimin göreve gelmesi sonrası ilk kez Suudi Arabistan'da
Sputnik Türkiye
Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, yeni yönetimin göreve gelmesi sonrasında ilk kez Suudi Arabistan'a gelerek ikili görüşmelere başladı. Bakan... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T15:03+0300
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2025-01-02T15:03+0300
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suriye
suriye dışişleri bakanlığı
suudi arabistan dışişleri bakanlığı
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asaad al-shaibani
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Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, “Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Servisi Başkanı Anas Hattab eşliğinde kardeş Suudi Arabistan Krallığı'na yeni geldim. Özgür Suriye tarihindeki bu ilk ziyaretle, iki ülke arasındaki uzun ortak tarihe yakışır şekilde Suriye-Suudi ilişkilerinde yeni ve parlak bir sayfa açmayı hedefliyoruz" diyerek Suudi Arabistan ziyaretine başladığını duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan davete icab ettiklerini belirten Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdulkerim El Khereiji'nin heyeti Riyad'daki uluslararası havaalanında karşıladığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/suriye-gecici-hukumeti-savunma-bakanligina-ebu-kasrayi-atadi-1092215709.html
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suudi arabistan, suriye, suriye dışişleri bakanlığı, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, esaad hasan şeybani, asaad al-shaibani
suudi arabistan, suriye, suriye dışişleri bakanlığı, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, esaad hasan şeybani, asaad al-shaibani
Suriye Dışişleri Bakanı, yeni yönetimin göreve gelmesi sonrası ilk kez Suudi Arabistan'da
Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, yeni yönetimin göreve gelmesi sonrasında ilk kez Suudi Arabistan'a gelerek ikili görüşmelere başladı. Bakan Şeybani, Suriye'deki yeni yönetimin Suudi Arabistan ile "Yeni, parlak bir sayfa" açmayı umduğunu söyledi.
Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, “Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Servisi Başkanı Anas Hattab eşliğinde kardeş Suudi Arabistan Krallığı'na yeni geldim. Özgür Suriye tarihindeki bu ilk ziyaretle, iki ülke arasındaki uzun ortak tarihe yakışır şekilde Suriye-Suudi ilişkilerinde yeni ve parlak bir sayfa açmayı hedefliyoruz" diyerek Suudi Arabistan ziyaretine başladığını duyurdu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan davete icab ettiklerini belirten Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdulkerim El Khereiji'nin heyeti Riyad'daki uluslararası havaalanında karşıladığını belirtti.