https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/suriye-disisleri-bakani-yeni-yonetimin-goreve-gelmesi-sonrasi-ilk-kez-suudi-arabistanda-1092284470.html

Suriye Dışişleri Bakanı, yeni yönetimin göreve gelmesi sonrası ilk kez Suudi Arabistan'da

Suriye Dışişleri Bakanı, yeni yönetimin göreve gelmesi sonrası ilk kez Suudi Arabistan'da

Sputnik Türkiye

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, yeni yönetimin göreve gelmesi sonrasında ilk kez Suudi Arabistan'a gelerek ikili görüşmelere başladı. Bakan... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T15:03+0300

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suriye dışişleri bakanlığı

suudi arabistan dışişleri bakanlığı

esaad hasan şeybani

asaad al-shaibani

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Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, “Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Servisi Başkanı Anas Hattab eşliğinde kardeş Suudi Arabistan Krallığı'na yeni geldim. Özgür Suriye tarihindeki bu ilk ziyaretle, iki ülke arasındaki uzun ortak tarihe yakışır şekilde Suriye-Suudi ilişkilerinde yeni ve parlak bir sayfa açmayı hedefliyoruz" diyerek Suudi Arabistan ziyaretine başladığını duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan davete icab ettiklerini belirten Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdulkerim El Khereiji'nin heyeti Riyad'daki uluslararası havaalanında karşıladığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/suriye-gecici-hukumeti-savunma-bakanligina-ebu-kasrayi-atadi-1092215709.html

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suudi arabistan, suriye, suriye dışişleri bakanlığı, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, esaad hasan şeybani, asaad al-shaibani