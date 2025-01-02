https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/senegalden-fransaya-kotu-haber-2025te-yabanci-askeri-varliklardan-kurtulacagiz-1092286849.html

Senegal'den Fransa'ya kötü haber: '2025’te yabancı askeri varlıklardan kurtulacağız'

Senegal'den Fransa'ya kötü haber: '2025’te yabancı askeri varlıklardan kurtulacağız'

Sputnik Türkiye

Geçen yılın başlarında Fransız medyası, Fransa'nın Gabon, Senegal ve Fildişi Sahili'ndeki askeri varlığını, her ülkenin başkentinde ağırlıklı olarak destek... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T16:11+0300

2025-01-02T16:11+0300

2025-01-02T16:11+0300

dünya

afrika

senegal

fildişi sahili

fransa

yabancı asker

üs

askeri üs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090985108_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_56e32bf96630e5e5a4e7a9dea63b8296.jpg

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, ülkenin 2025 gibi erken bir tarihte yabancı askeri varlığından 'kurtulma' niyetinde olduğunu doğruladı.Senegal haber ajansı APS'nin Salı günü aktardığına göre Cumhurbaşkanı Faye, “Silahlı kuvvetler bakanına savunma ve güvenlik alanında yeni bir işbirliği doktrini önermesi talimatını verdim, bu da 2025'ten itibaren Senegal'de herhangi bir yabancı askeri varlığın sona ermesini gerektirecek” dedi.Kasım ayında Faye, Fransız askeri üslerinin ülke topraklarındaki varlığının ulusal egemenlikle bağdaşmadığını söylemişti. Ocak ayı sonlarında ise Fransız medyası Fransa'nın Gabon, Senegal ve Fildişi Sahili'ndeki askeri birliklerini önemli ölçüde azaltacağını duyurmuştu.Geçen hafta Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, ülkenin yakın gelecekte tüm yabancı askeri üsleri kapatacağını ilan etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/bir-devir-kapaniyor-fransa-caddaki-askeri-birliklerini-cekmeye-basladi-1091370899.html

senegal

fildişi sahili

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afrika, senegal, fildişi sahili, fransa, yabancı asker, üs, askeri üs