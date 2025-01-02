https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/senegalden-fransaya-kotu-haber-2025te-yabanci-askeri-varliklardan-kurtulacagiz-1092286849.html
Senegal'den Fransa'ya kötü haber: '2025’te yabancı askeri varlıklardan kurtulacağız'
Senegal'den Fransa'ya kötü haber: '2025’te yabancı askeri varlıklardan kurtulacağız'
Sputnik Türkiye
Geçen yılın başlarında Fransız medyası, Fransa'nın Gabon, Senegal ve Fildişi Sahili'ndeki askeri varlığını, her ülkenin başkentinde ağırlıklı olarak destek... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T16:11+0300
2025-01-02T16:11+0300
2025-01-02T16:11+0300
dünya
afrika
senegal
fildişi sahili
fransa
yabancı asker
üs
askeri üs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090985108_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_56e32bf96630e5e5a4e7a9dea63b8296.jpg
Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, ülkenin 2025 gibi erken bir tarihte yabancı askeri varlığından 'kurtulma' niyetinde olduğunu doğruladı.Senegal haber ajansı APS'nin Salı günü aktardığına göre Cumhurbaşkanı Faye, “Silahlı kuvvetler bakanına savunma ve güvenlik alanında yeni bir işbirliği doktrini önermesi talimatını verdim, bu da 2025'ten itibaren Senegal'de herhangi bir yabancı askeri varlığın sona ermesini gerektirecek” dedi.Kasım ayında Faye, Fransız askeri üslerinin ülke topraklarındaki varlığının ulusal egemenlikle bağdaşmadığını söylemişti. Ocak ayı sonlarında ise Fransız medyası Fransa'nın Gabon, Senegal ve Fildişi Sahili'ndeki askeri birliklerini önemli ölçüde azaltacağını duyurmuştu.Geçen hafta Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, ülkenin yakın gelecekte tüm yabancı askeri üsleri kapatacağını ilan etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/bir-devir-kapaniyor-fransa-caddaki-askeri-birliklerini-cekmeye-basladi-1091370899.html
senegal
fildişi sahili
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090985108_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a69d8d7e9ae6964e01a00ef68a34d2bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afrika, senegal, fildişi sahili, fransa, yabancı asker, üs, askeri üs
afrika, senegal, fildişi sahili, fransa, yabancı asker, üs, askeri üs
Senegal'den Fransa'ya kötü haber: '2025’te yabancı askeri varlıklardan kurtulacağız'
Geçen yılın başlarında Fransız medyası, Fransa'nın Gabon, Senegal ve Fildişi Sahili'ndeki askeri varlığını, her ülkenin başkentinde ağırlıklı olarak destek rolü üstlenen yaklaşık 100 askere indirmeyi planladığını bildirmişti.
Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, ülkenin 2025 gibi erken bir tarihte yabancı askeri varlığından 'kurtulma' niyetinde olduğunu doğruladı.
Senegal haber ajansı APS'nin Salı günü aktardığına göre Cumhurbaşkanı Faye, “Silahlı kuvvetler bakanına savunma ve güvenlik alanında yeni bir işbirliği doktrini önermesi talimatını verdim, bu da 2025'ten itibaren Senegal'de herhangi bir yabancı askeri varlığın sona ermesini gerektirecek” dedi.
Kasım ayında Faye, Fransız askeri üslerinin ülke topraklarındaki varlığının ulusal egemenlikle bağdaşmadığını söylemişti. Ocak ayı sonlarında ise Fransız medyası Fransa'nın Gabon, Senegal ve Fildişi Sahili'ndeki askeri birliklerini önemli ölçüde azaltacağını duyurmuştu.
Geçen hafta Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, ülkenin yakın gelecekte tüm yabancı askeri üsleri kapatacağını ilan etmişti.