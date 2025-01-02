https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/sakaryada-yilbasi-gecesini-kabusa-ceviren-noel-baba-kostumlu-supheli-tutuklandi-1092293129.html

Sakarya'da yılbaşı gecesini kabusa çeviren 'Noel Baba' kostümlü şüpheli tutuklandı

Sakarya'da yılbaşı gecesini kabusa çeviren 'Noel Baba' kostümlü şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yılbaşı gecesi çıkan kavgada kendisine saldıran Bakır Şahan Saçaklı’yı bıçaklayarak öldüren, Nesrullah T.’yi ise yaralayan Noel... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T16:52+0300

2025-01-02T16:52+0300

2025-01-02T16:52+0300

türkiye

noel baba

sakarya

tutuklanma

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi yaşanan tartışma kanlı bitti. Bakır Şahan Saçaklı (21) ve Nesrullah T.’nin içinde bulunduğu grup ile Noel Baba kostümü giyen Ali Osman G. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar gece yarısı bir alışveriş merkezi yakınında tekrar karşılaştı ve kavga büyüdü.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, grubun saldırısına uğrayan Ali Osman G., yanındaki bıçakla kendini savundu. Bu sırada Bakır Şahan Saçaklı’yı ölümcül şekilde yaralayan genç, Nesrullah T.’yi de bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Hastanede hayatını kaybettiSaçaklı, kaldırıldığı Serdivan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Nesrullah T.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Polis ekipleri, kavga anına ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı. 10 şüpheliden 9’u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Ali Osman G., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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noel baba, sakarya, tutuklanma