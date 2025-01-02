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Resmi Gazete'de yayımlandı: KYK kredi borcu geri ödeme süresinde değişiklik
Resmi Gazete'de yayımlandı: KYK kredi borcu geri ödeme süresinde değişiklik
Sputnik Türkiye
KYK kredi geri ödemelerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Önceki düzenlemede KYK kredisi borçluları lisansüstü eğitime ara vermeden devam... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T12:27+0300
2025-01-02T12:27+0300
ekonomi
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
burs
kredi
öğrenci
resmi gazete
gençlik ve spor bakanlığı
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KYK​ kredi geri ödemelerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.KYK borcu geri ödeme süresi değişiyorRezmi gzete'de yer alan duyuruda "3/11/2023 tarihli ve 32358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.2 yıl zorunluluğu kalktıResmi Gazete​'de yayımlanan kararla yüksek lisansın tamamlanmasından sonra okulla ilişiği kesilen öğrencilerin 2 yıl içinde KYK kredisini geri ödeme zorunluluğu kaldırıldı.Değişiklik ile "Borçlu, öğrenimine ara vermeden lisansüstü eğitim yapması halinde lisansüstü öğrenimini gördüğü öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır" fıkrası yürürlükten kaldırıldı.Bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte geri ödeme sürecinde değişiklik bekleniyor. Bu düzenlemenin KYK borçları ödeme süresin ve koşullarına nasıl yansıyacağı önümüzdeki günlerde resmi açıklama ile netleşecek.19. madde ne diyor?MADDE 19- (1) Öğretim kurumundan mezun olan veya sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan ya da herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır.(2) Normal öğrenim süresi içerisinde sağlık sebeplerinden dolayı öğretim kurumunu bırakan öğrenciler, normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır.(3) Normal öğrenim süresi dışında sağlık sebeplerinden dolayı öğretim kurumunu bırakan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır.(4) Kendi isteğiyle kredi almaktan vazgeçen veya öğretim kurumunda kayıt yenilememe sebebi ile kredisi kesilen borçlular hariç; herhangi bir sebeple kredinin kesilmesini gerektiren bir durum gerçekleştiğinde borçlular borcunu, kredinin kesilme tarihinden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemek zorundadır.(5) Borçlu, öğrenimine ara vermeden lisansüstü eğitim yapması halinde lisansüstü öğrenimini gördüğü öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır.
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kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), burs, kredi, öğrenci, resmi gazete, gençlik ve spor bakanlığı
kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), burs, kredi, öğrenci, resmi gazete, gençlik ve spor bakanlığı

Resmi Gazete'de yayımlandı: KYK kredi borcu geri ödeme süresinde değişiklik

12:27 02.01.2025
© DHAKredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) logo
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) logo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© DHA
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KYK kredi geri ödemelerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Önceki düzenlemede KYK kredisi borçluları lisansüstü eğitime ara vermeden devam ederlerse borçlarını lisansüstü eğitimlerinin sona ermesinden iki yıl sonra ödemeye başlayabiliyordu, bu yürürlükten kaldırıldı. Geri ödeme sürelerinde değişiklik yaşandı.
KYK​ kredi geri ödemelerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

KYK borcu geri ödeme süresi değişiyor

Rezmi gzete'de yer alan duyuruda "3/11/2023 tarihli ve 32358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

2 yıl zorunluluğu kalktı

Resmi Gazete​'de yayımlanan kararla yüksek lisansın tamamlanmasından sonra okulla ilişiği kesilen öğrencilerin 2 yıl içinde KYK kredisini geri ödeme zorunluluğu kaldırıldı.
Değişiklik ile "Borçlu, öğrenimine ara vermeden lisansüstü eğitim yapması halinde lisansüstü öğrenimini gördüğü öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır" fıkrası yürürlükten kaldırıldı.
Bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte geri ödeme sürecinde değişiklik bekleniyor. Bu düzenlemenin KYK borçları ödeme süresin ve koşullarına nasıl yansıyacağı önümüzdeki günlerde resmi açıklama ile netleşecek.

19. madde ne diyor?

MADDE 19- (1) Öğretim kurumundan mezun olan veya sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan ya da herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır.
(2) Normal öğrenim süresi içerisinde sağlık sebeplerinden dolayı öğretim kurumunu bırakan öğrenciler, normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır.
(3) Normal öğrenim süresi dışında sağlık sebeplerinden dolayı öğretim kurumunu bırakan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır.
(4) Kendi isteğiyle kredi almaktan vazgeçen veya öğretim kurumunda kayıt yenilememe sebebi ile kredisi kesilen borçlular hariç; herhangi bir sebeple kredinin kesilmesini gerektiren bir durum gerçekleştiğinde borçlular borcunu, kredinin kesilme tarihinden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemek zorundadır.
(5) Borçlu, öğrenimine ara vermeden lisansüstü eğitim yapması halinde lisansüstü öğrenimini gördüğü öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır.
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