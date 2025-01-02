https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/regaip-kandili-ne-zaman-2025-regaip-kandili-onemi-dua-namaz-3-aylarin-baslangici-1092263971.html

Üç aylar başladı, ilk kandil günü bugün: Regaip Kandili nedir? Yapılabilecek ibadetler nelerdir?

Üç aylar başladı, ilk kandil günü bugün: Regaip Kandili nedir? Yapılabilecek ibadetler nelerdir?

Sputnik Türkiye

2025’in ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili, 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Üç ayların habercisi kabul edilen bu mübarek gece, ibadet ve dualarla... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T07:09+0300

2025-01-02T07:09+0300

2025-01-02T07:09+0300

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Regaip Kandili, Müslümanlar için Allah’a yakınlaşma, günahlardan arınma ve manevi huzur bulma adına eşsiz bir fırsat olarak öne çıkıyor. İbadet ve dualarla geçirilen bu gece, manevi değerlere yönelmeyi ve Allah’ın rahmetine sığınmayı simgeliyor.Regaip kandili 2025 ne zaman?İslam dünyasında manevi değeri yüksek olan Regaip Kandili, 2025 yılında 2 Ocak Perşembe gecesi kutlanacak. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan bu mübarek gece, üç ayların habercisi olarak kabul edilir. Regaip Kandili, Allah’ın rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bir zaman dilimi olarak bilinir.Regaip Kandili nedir?“Regaip” kelimesi, Arapça kökenli olup “istek, arzu, rağbet edilen şey” anlamına gelir. Bu gece, Allah’ın rahmet, bağış ve lütuflarının bolca dağıtıldığı, Müslümanlar için ibadet ve tövbelerle maneviyatlarını güçlendirdiği özel bir gecedir.Regaip Kandili’nin diğer kandillerden farkı, Recep ayında bulunması ve bu gecenin Cuma gecesi oluşudur. Recep ayı, Regaip Kandili ve Miraç Kandili gibi önemli gecelerle Müslümanlar için ayrı bir manevi öneme sahiptir.Regaip kandili nasıl kutlanır?Regaip Kandili’nde Müslümanlar, ibadet ederek ve dualar okuyarak bu özel geceyi değerlendirirler. İşte kandil gecesi yapılabilecek ibadetler:Regaip kandili dualarıRegaip Kandili’nde okunabilecek dualardan bazıları şunlardır:Regaip kandilinin önemiBu mübarek gece, hem bireysel hem de toplumsal manevi değerlerin hatırlandığı bir zaman dilimidir. Regaip Kandili’nin Müslümanlar için önemi şunlardır:2025 yılı kandil günleri2025 yılında idrak edilecek kandil günleri şu şekildedir:2025 üç aylar ne zaman başladı?2025 yılı için üç ayların başlangıcı 1 Ocak Çarşamba günü oldu. Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, 1 Ocak itibarıyla başlayacak ve Regaip Kandili ile idrak edilecek.

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