https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/regaip-kandili-ne-zaman-2025-regaip-kandili-onemi-dua-namaz-3-aylarin-baslangici-1092263971.html
Üç aylar başladı, ilk kandil günü bugün: Regaip Kandili nedir? Yapılabilecek ibadetler nelerdir?
Üç aylar başladı, ilk kandil günü bugün: Regaip Kandili nedir? Yapılabilecek ibadetler nelerdir?
Sputnik Türkiye
2025’in ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili, 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Üç ayların habercisi kabul edilen bu mübarek gece, ibadet ve dualarla... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T07:09+0300
2025-01-02T07:09+0300
2025-01-02T07:09+0300
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Regaip Kandili, Müslümanlar için Allah’a yakınlaşma, günahlardan arınma ve manevi huzur bulma adına eşsiz bir fırsat olarak öne çıkıyor. İbadet ve dualarla geçirilen bu gece, manevi değerlere yönelmeyi ve Allah’ın rahmetine sığınmayı simgeliyor.Regaip kandili 2025 ne zaman?İslam dünyasında manevi değeri yüksek olan Regaip Kandili, 2025 yılında 2 Ocak Perşembe gecesi kutlanacak. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan bu mübarek gece, üç ayların habercisi olarak kabul edilir. Regaip Kandili, Allah’ın rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bir zaman dilimi olarak bilinir.Regaip Kandili nedir?“Regaip” kelimesi, Arapça kökenli olup “istek, arzu, rağbet edilen şey” anlamına gelir. Bu gece, Allah’ın rahmet, bağış ve lütuflarının bolca dağıtıldığı, Müslümanlar için ibadet ve tövbelerle maneviyatlarını güçlendirdiği özel bir gecedir.Regaip Kandili’nin diğer kandillerden farkı, Recep ayında bulunması ve bu gecenin Cuma gecesi oluşudur. Recep ayı, Regaip Kandili ve Miraç Kandili gibi önemli gecelerle Müslümanlar için ayrı bir manevi öneme sahiptir.Regaip kandili nasıl kutlanır?Regaip Kandili’nde Müslümanlar, ibadet ederek ve dualar okuyarak bu özel geceyi değerlendirirler. İşte kandil gecesi yapılabilecek ibadetler:Regaip kandili dualarıRegaip Kandili’nde okunabilecek dualardan bazıları şunlardır:Regaip kandilinin önemiBu mübarek gece, hem bireysel hem de toplumsal manevi değerlerin hatırlandığı bir zaman dilimidir. Regaip Kandili’nin Müslümanlar için önemi şunlardır:2025 yılı kandil günleri2025 yılında idrak edilecek kandil günleri şu şekildedir:2025 üç aylar ne zaman başladı?2025 yılı için üç ayların başlangıcı 1 Ocak Çarşamba günü oldu. Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, 1 Ocak itibarıyla başlayacak ve Regaip Kandili ile idrak edilecek.
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Üç aylar başladı, ilk kandil günü bugün: Regaip Kandili nedir? Yapılabilecek ibadetler nelerdir?
2025’in ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili, 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Üç ayların habercisi kabul edilen bu mübarek gece, ibadet ve dualarla değerlendirilecek. Regaip Kandili nedir, nasıl kutlanır, hangi ibadetler yapılır? İşte kandil gecesine dair tüm detaylar.
Regaip Kandili, Müslümanlar için Allah’a yakınlaşma, günahlardan arınma ve manevi huzur bulma adına eşsiz bir fırsat olarak öne çıkıyor. İbadet ve dualarla geçirilen bu gece, manevi değerlere yönelmeyi ve Allah’ın rahmetine sığınmayı simgeliyor.
Regaip kandili 2025 ne zaman?
İslam dünyasında manevi değeri yüksek olan Regaip Kandili, 2025 yılında 2 Ocak Perşembe gecesi kutlanacak. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan bu mübarek gece, üç ayların habercisi olarak kabul edilir. Regaip Kandili, Allah’ın rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bir zaman dilimi olarak bilinir.
“Regaip” kelimesi, Arapça kökenli olup “istek, arzu, rağbet edilen şey” anlamına gelir. Bu gece, Allah’ın rahmet, bağış ve lütuflarının bolca dağıtıldığı, Müslümanlar için ibadet ve tövbelerle maneviyatlarını güçlendirdiği özel bir gecedir.
Regaip Kandili’nin diğer kandillerden farkı, Recep ayında bulunması ve bu gecenin Cuma gecesi oluşudur. Recep ayı, Regaip Kandili ve Miraç Kandili gibi önemli gecelerle Müslümanlar için ayrı bir manevi öneme sahiptir.
Regaip kandili nasıl kutlanır?
Regaip Kandili’nde Müslümanlar, ibadet ederek ve dualar okuyarak bu özel geceyi değerlendirirler. İşte kandil gecesi yapılabilecek ibadetler:
1.Namaz Kılmak:
Bu geceye özel nafile namaz kılmak, sevap kazanmanın en güzel yollarından biridir.
2.Kur’an-ı Kerim Okumak:
Kur’an’dan sureler okumak ve anlamları üzerinde düşünmek, bu geceyi manevi olarak daha anlamlı kılar.
3.Tövbe ve İstiğfar:
Günahların bağışlanması için tövbe etmek, Regaip Kandili’nde yapılacak en önemli ibadetlerdendir.
4.Dualar Okumak:
Özellikle “Estağfirullah el Azim”
gibi tövbe duaları ve salavatlar getirmek tavsiye edilir.
5.Sadaka Vermek:
İhtiyaç sahiplerine yardım ederek sevap kazanmak bu geceyi değerlendirmenin güzel bir yoludur.
Regaip Kandili’nde okunabilecek dualardan bazıları şunlardır:
“Allahümme inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fu anni.”
(Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.)
“Subhaneke ya Rabbe’l-izzeti amma yesifun, ve selamün ale’l-mürselin, velhamdülillahi Rabbi’l-alemin.”
Ayrıca, bol bol salavat getirmek ve istiğfar etmek bu gecenin manevi atmosferini derinleştirecektir.
Bu mübarek gece, hem bireysel hem de toplumsal manevi değerlerin hatırlandığı bir zaman dilimidir. Regaip Kandili’nin Müslümanlar için önemi şunlardır:
Günahlardan arınmak için büyük bir fırsat sunar.
Manevi huzur ve sükunet arayanlar için anlamlı bir gecedir.
Allah’a olan yakınlığı artırarak iman tazelemeye vesile olur.
2025 yılında idrak edilecek kandil günleri şu şekildedir:
Regaip Kandili:
2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
Miraç Kandili:
26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat Kandili:
13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Mevlit Kandili:
3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiülevvel 1447)
2025 üç aylar ne zaman başladı?
2025 yılı için üç ayların başlangıcı 1 Ocak Çarşamba günü oldu. Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, 1 Ocak itibarıyla başlayacak ve Regaip Kandili ile idrak edilecek.