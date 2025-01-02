Prof. Dr. Sambur: ABD saldırıları, cihadist grupların kontrol edilemeyeceğini gösteriyor

“Trump Orta Doğu'dan çekileceğini söylemedi. İlk birinci başkanlık döneminde bazı o çekilmenin bazı sinyallerini verdi. Amerika hiçbir zaman Ortadoğu'dan çekileceğini söylemedi. Böyle bir politikası da olmadı. Hatta Amerika'nın Ortadoğu'daki askeri gücü olduğu gibi duruyor sahada. Amerika'nın Ortadoğu'dan çekildiği şeklinde bir algı oluşturuldu ve genelde bu algı da Trump üzerinden oluşturuldu. Ancak Trump özellikle bu yeni döneme başlarken şimdiye kadar çekilme yönünde bir politikayı ifade etmedi. Atadığı güvenlik bürokrasisi çekilme yanlısı kişiler değil. Trump zaten ABD başkanı. Şimdi sembolik olarak, törensel olarak devralacak. Bilakis Amerika'nın şu anda izlediği politikalar ve cumhuriyetçilerden gelen ifadeler Amerika'nın çekilmeyeceği yönünde. Yeni Amerikan yönetimi ile Ortadoğu'da ortaya çıkan cihadist güçler arasında çok sıcak çatışmaların ileriden meydana gelebileceğini mesajını okumak lazım. Yani şu anda bu gerçekleşen saldırılar cihadist grupları sadece Suriye'de değil Amerika'da bizzat içinde eylem yapacak güçte oldukları mesajını veriyorlar. Yani bizi uluslararası düzeyde bir güç faktörü olarak dikkate alın mesajını Trump yönetimine veriyorlar.”