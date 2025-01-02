https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/polis-merkezi-insaatina-molotofkokteyli-atan-supheli-silahla-acilan-ates-sonucu-yakalandi-1092262428.html
Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atan şüpheli silahla açılan ateş sonucu yakalandı
Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atan şüpheli silahla açılan ateş sonucu yakalandı
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Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atarak kaçmaya çalışan şüpheli, bekçilerin silahla ateş açması sonucu yaralanarak yakalandı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T02:28+0300
2025-01-02T02:28+0300
2025-01-02T02:28+0300
türkiye
adana
polis merkezi
molotof
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Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde Polis Merkezi Amirliği inşaatına bir kişinin molotofkokteyli attığını fark eden bekçiler, şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu.Kaçmaya başlayan şüpheli bekçilerin silahla ateş açması sonucu yaralandı.Şüpheli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Saldırganın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/yeni-yil-kutlamalarinda-havaya-ates-eden-baba-kiz-gozaltina-alindi-1092260072.html
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adana, polis merkezi, molotof
adana, polis merkezi, molotof
Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atan şüpheli silahla açılan ateş sonucu yakalandı
Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atarak kaçmaya çalışan şüpheli, bekçilerin silahla ateş açması sonucu yaralanarak yakalandı.
Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde Polis Merkezi Amirliği inşaatına bir kişinin molotofkokteyli attığını fark eden bekçiler, şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu.
Kaçmaya başlayan şüpheli bekçilerin silahla ateş açması sonucu yaralandı.
Şüpheli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırganın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.