https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/polis-merkezi-insaatina-molotofkokteyli-atan-supheli-silahla-acilan-ates-sonucu-yakalandi-1092262428.html

Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atan şüpheli silahla açılan ateş sonucu yakalandı

Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atan şüpheli silahla açılan ateş sonucu yakalandı

Sputnik Türkiye

Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atarak kaçmaya çalışan şüpheli, bekçilerin silahla ateş açması sonucu yaralanarak yakalandı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T02:28+0300

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2025-01-02T02:28+0300

türkiye

adana

polis merkezi

molotof

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Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde Polis Merkezi Amirliği inşaatına bir kişinin molotofkokteyli attığını fark eden bekçiler, şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu.Kaçmaya başlayan şüpheli bekçilerin silahla ateş açması sonucu yaralandı.Şüpheli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Saldırganın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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adana, polis merkezi, molotof