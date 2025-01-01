https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/yeni-yil-kutlamalarinda-havaya-ates-eden-baba-kiz-gozaltina-alindi-1092260072.html
Yeni yıl kutlamalarında havaya ateş eden baba-kız gözaltına alındı
Yeni yıl kutlamalarında havaya ateş eden baba-kız gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Esenyurt’ta yılbaşı kutlamalarını bahane ederek havaya ateş eden baba ve kızın görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası baba ile kızı gözaltına alındı. 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T22:43+0300
2025-01-01T22:43+0300
2025-01-01T22:44+0300
türkiye
esenyurt
yılbaşı
silah
ateş açmak
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İstanbul Esenyurt'ta yeni yıl kutlamaları sırasında bir baba ve kızı tabanca ile havaya ateş etti. Çevredekilerin olayı kameraya çekerek sosyal medyada paylaşmasının ardından polis ekipleri, havaya ateş eden baba ve kızı yakalamak için çalışma başlattı. Baba ve kızın yerini tespit eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Özcan P. ve kızı Sıla P’yi, bulunduğu adreste gözaltına alarak, kullandıkları silaha el koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/uc-cocuk-annesi-kadin-dis-hekimini-bicakladi-arkasinin-doner-donmez-omzuna-sapladi-1092258755.html
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esenyurt, yılbaşı, silah, ateş açmak
esenyurt, yılbaşı, silah, ateş açmak
Yeni yıl kutlamalarında havaya ateş eden baba-kız gözaltına alındı
22:43 01.01.2025 (güncellendi: 22:44 01.01.2025)
Esenyurt’ta yılbaşı kutlamalarını bahane ederek havaya ateş eden baba ve kızın görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası baba ile kızı gözaltına alındı.
İstanbul Esenyurt'ta yeni yıl kutlamaları sırasında bir baba ve kızı tabanca ile havaya ateş etti. Çevredekilerin olayı kameraya çekerek sosyal medyada paylaşmasının ardından polis ekipleri, havaya ateş eden baba ve kızı yakalamak için çalışma başlattı.
Baba ve kızın yerini tespit eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Özcan P. ve kızı Sıla P’yi, bulunduğu adreste gözaltına alarak, kullandıkları silaha el koydu.