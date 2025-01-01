https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/yeni-yil-kutlamalarinda-havaya-ates-eden-baba-kiz-gozaltina-alindi-1092260072.html

Yeni yıl kutlamalarında havaya ateş eden baba-kız gözaltına alındı

Yeni yıl kutlamalarında havaya ateş eden baba-kız gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Esenyurt’ta yılbaşı kutlamalarını bahane ederek havaya ateş eden baba ve kızın görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası baba ile kızı gözaltına alındı. 01.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

esenyurt

yılbaşı

silah

ateş açmak

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İstanbul Esenyurt'ta yeni yıl kutlamaları sırasında bir baba ve kızı tabanca ile havaya ateş etti. Çevredekilerin olayı kameraya çekerek sosyal medyada paylaşmasının ardından polis ekipleri, havaya ateş eden baba ve kızı yakalamak için çalışma başlattı. Baba ve kızın yerini tespit eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Özcan P. ve kızı Sıla P’yi, bulunduğu adreste gözaltına alarak, kullandıkları silaha el koydu.

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türkiye

esenyurt

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esenyurt, yılbaşı, silah, ateş açmak