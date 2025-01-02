https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ozel-yapim-mucevherleri-ve-tasarimci-cantalari-calinan-magdur-15-milyon-sterlinlik-odul-vaat-etti-1092275877.html

Özel yapım mücevherleri ve tasarımcı çantaları çalınan mağdur, 1.5 milyon sterlinlik ödül vaat etti

Özel yapım mücevherleri ve tasarımcı çantaları çalınan mağdur, 1.5 milyon sterlinlik ödül vaat etti

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir eve giren hırsız, değeri 10 milyon sterlini aşan mücevher ve tasarım çantaları çaldı. Polis soruşturmayı yürütürken... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T12:04+0300

2025-01-02T12:04+0300

2025-01-02T12:04+0300

yaşam

londra

ingiltere

mücevher

özel tasarım mücevher

tasarım çanta

mücevher hırsızlığı

ödül

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Polis, Londra'daki lüks bir malikaneye 7 Aralık'ta giren bir hırsız, 10.4 milyon sterlinlik mücevher ve tasarımcı çantaları çaldı. Polis hırsız ararken birbirinden değerli mücevherleri çalınan mağdur aile boş durmadı. Değerli eşyalarına kavuşmak için harekete geçen mağdurlar, 1.5 milyon sterline varan ödül vaat ettiğini duyurdu. Lüks malikanedeki hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin 20 veya 30'lu yaşlarında beyaz bir erkek olduğunu belirten İngiliz polisi, çalınanları şöyle açıkladı:Mağdur aile ise 7 Aralık'tan bu yana gelişme olmaması sonucu hırsızı yakalatacak ve değerli eşyalarının bulunmasına yardımcı olacak bilgi verenlere 500 bin sterlinlik nakit ödülün yanı sıra, mücevherlerin bulunmasına yol açacak bilgiler için de her bir mücevherin değerinin yüzde 10'unu ödül olarak vermeyi vaat ediyor. Birbirinden değerli mücevherler arasında iki pırlanta yüzük, pembe safir küpeler ve altın, pırlanta ve safirden yapılmış bir kolye ve 10.73 karatlık bir elmas yüzük gibi özel parçalar da yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/43-yil-hapis-cezasi-olan-hirsiz-gardirobun-arkasinda-bulundu--1091288042.html

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londra, ingiltere, mücevher, özel tasarım mücevher, tasarım çanta, mücevher hırsızlığı, ödül