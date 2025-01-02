https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ozel-yapim-mucevherleri-ve-tasarimci-cantalari-calinan-magdur-15-milyon-sterlinlik-odul-vaat-etti-1092275877.html
Özel yapım mücevherleri ve tasarımcı çantaları çalınan mağdur, 1.5 milyon sterlinlik ödül vaat etti
Özel yapım mücevherleri ve tasarımcı çantaları çalınan mağdur, 1.5 milyon sterlinlik ödül vaat etti
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir eve giren hırsız, değeri 10 milyon sterlini aşan mücevher ve tasarım çantaları çaldı. Polis soruşturmayı yürütürken... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T12:04+0300
2025-01-02T12:04+0300
2025-01-02T12:04+0300
yaşam
londra
ingiltere
mücevher
özel tasarım mücevher
tasarım çanta
mücevher hırsızlığı
ödül
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092276148_0:226:1081:834_1920x0_80_0_0_7a1c8316c352e004c2fc8c4bd1f20812.png
Polis, Londra'daki lüks bir malikaneye 7 Aralık'ta giren bir hırsız, 10.4 milyon sterlinlik mücevher ve tasarımcı çantaları çaldı. Polis hırsız ararken birbirinden değerli mücevherleri çalınan mağdur aile boş durmadı. Değerli eşyalarına kavuşmak için harekete geçen mağdurlar, 1.5 milyon sterline varan ödül vaat ettiğini duyurdu. Lüks malikanedeki hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin 20 veya 30'lu yaşlarında beyaz bir erkek olduğunu belirten İngiliz polisi, çalınanları şöyle açıkladı:Mağdur aile ise 7 Aralık'tan bu yana gelişme olmaması sonucu hırsızı yakalatacak ve değerli eşyalarının bulunmasına yardımcı olacak bilgi verenlere 500 bin sterlinlik nakit ödülün yanı sıra, mücevherlerin bulunmasına yol açacak bilgiler için de her bir mücevherin değerinin yüzde 10'unu ödül olarak vermeyi vaat ediyor. Birbirinden değerli mücevherler arasında iki pırlanta yüzük, pembe safir küpeler ve altın, pırlanta ve safirden yapılmış bir kolye ve 10.73 karatlık bir elmas yüzük gibi özel parçalar da yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/43-yil-hapis-cezasi-olan-hirsiz-gardirobun-arkasinda-bulundu--1091288042.html
londra
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092276148_0:24:1081:834_1920x0_80_0_0_b86d31efb5914b074ff3ef6a98a27458.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
londra, ingiltere, mücevher, özel tasarım mücevher, tasarım çanta, mücevher hırsızlığı, ödül
londra, ingiltere, mücevher, özel tasarım mücevher, tasarım çanta, mücevher hırsızlığı, ödül
Özel yapım mücevherleri ve tasarımcı çantaları çalınan mağdur, 1.5 milyon sterlinlik ödül vaat etti
İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir eve giren hırsız, değeri 10 milyon sterlini aşan mücevher ve tasarım çantaları çaldı. Polis soruşturmayı yürütürken mağdur aile, hırsızı yakalamaya ve çalınan eşyalarını geri almaya yardımcı olacaklara 1.5 milyon sterlinlik ödül vaat etti.
Polis, Londra'daki lüks bir malikaneye 7 Aralık'ta giren bir hırsız, 10.4 milyon sterlinlik mücevher ve tasarımcı çantaları çaldı. Polis hırsız ararken birbirinden değerli mücevherleri çalınan mağdur aile boş durmadı. Değerli eşyalarına kavuşmak için harekete geçen mağdurlar, 1.5 milyon sterline varan ödül vaat ettiğini duyurdu.
Lüks malikanedeki hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin 20 veya 30'lu yaşlarında beyaz bir erkek olduğunu belirten İngiliz polisi, çalınanları şöyle açıkladı:
"150 bin sterlin değerinde Hermes Crocodile Kelly çantalar, 15 bin sterlin nakit ve 10.4 milyon sterlin değerinde özel yapım mücevher."
Mağdur aile ise 7 Aralık'tan bu yana gelişme olmaması sonucu hırsızı yakalatacak ve değerli eşyalarının bulunmasına yardımcı olacak bilgi verenlere 500 bin sterlinlik nakit ödülün yanı sıra, mücevherlerin bulunmasına yol açacak bilgiler için de her bir mücevherin değerinin yüzde 10'unu ödül olarak vermeyi vaat ediyor.
Birbirinden değerli mücevherler arasında iki pırlanta yüzük, pembe safir küpeler ve altın, pırlanta ve safirden yapılmış bir kolye ve 10.73 karatlık bir elmas yüzük gibi özel parçalar da yer alıyor.