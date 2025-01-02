Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna'nın Su-27 savaş uçağı düşürüldü, 1200 düşman askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sırasında Ukrayna ordusuna ait 1 Su-27 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.



Özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin basın bülteni yayınlayan bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 1 Su-27 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.



Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'ya ait askeri hava üslerinin altyapısını, Ukrayna savunma sanayi işletmelerini besleyen enerji tesislerini, asker ve teçhizat yığınaklarını yerle bir etti.



Bakanlık, tüm cephelerde yaklaşık 1200 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.



Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı 6 HIMARS roketi ile 97 İHA'yı imha etti.