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00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
02:28
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
02:36
21 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
03:00
105 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
05:00
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ozel-askeri-harekat-suruyor-ukraynanin-su-27-savas-ucagi-dusuruldu-1200-dusman-askeri-olduruldu-1092282490.html
Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna'nın Su-27 savaş uçağı düşürüldü, 1200 düşman askeri öldürüldü
Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna'nın Su-27 savaş uçağı düşürüldü, 1200 düşman askeri öldürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Ukrayna ordusuna önemli kayıplar verdiriyor. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T13:46+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sırasında Ukrayna ordusuna ait 1 Su-27 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.Özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin basın bülteni yayınlayan bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 1 Su-27 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'ya ait askeri hava üslerinin altyapısını, Ukrayna savunma sanayi işletmelerini besleyen enerji tesislerini, asker ve teçhizat yığınaklarını yerle bir etti.Bakanlık, tüm cephelerde yaklaşık 1200 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı 6 HIMARS roketi ile 97 İHA'yı imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ukraynanin-rus-gazi-transitini-durdurmasina-ficodan-tepki-uzerinde-fillerin-tepindigi-cimen-olmak-1092277904.html
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ukrayna, donbass, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, su-27, insansız hava aracı (iha), himars
ukrayna, donbass, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, su-27, insansız hava aracı (iha), himars

Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna'nın Su-27 savaş uçağı düşürüldü, 1200 düşman askeri öldürüldü

13:46 02.01.2025
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Ukrayna ordusuna önemli kayıplar verdiriyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sırasında Ukrayna ordusuna ait 1 Su-27 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin basın bülteni yayınlayan bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 1 Su-27 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'ya ait askeri hava üslerinin altyapısını, Ukrayna savunma sanayi işletmelerini besleyen enerji tesislerini, asker ve teçhizat yığınaklarını yerle bir etti.

Bakanlık, tüm cephelerde yaklaşık 1200 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.

Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı 6 HIMARS roketi ile 97 İHA'yı imha etti.
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