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00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
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01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
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01:15
8 dk
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01:30
9 dk
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02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
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02:36
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Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
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2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
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ÖTV'siz araç kullanımında yeni dönem: Yasak uygulamaya geçti
ÖTV'siz araç kullanımında yeni dönem: Yasak uygulamaya geçti
Sputnik Türkiye
Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçları sadece belirli kişiler kullanabilecek. Araçların tescil kayıtlarına kullanıcı kimlikleri işlenecek, aksi... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T14:59+0300
2025-01-02T14:59+0300
ekonomi
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Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araçlarının kullanımıyla ilgili yapılan yönetmelikteki değişiklik dün yürürlüğe girdi. Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araçlarının kullanımına yeni kurallar geldi. Kimlerin bu araçları kullanabileceğini açık bir şekilde sınırlandırdı. Yalnızca tescil edilen kişiler kullanabilecekYeni düzenlemeye göre, engelli bireylerin araçlarını yalnızca kendileri veya tescil kayıtlarına işlenen kişiler kullanabilecek. Araç sahibinin sağlık raporunda belirtilen teknik donanımlara sahip veya otomatik vitesli araçlar için, "Araç yalnızca engelli birey ya da kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir" şerhi işlenecek.Araç sahibi engelli birey araçta olsa bile, aracı engelli olmayan kişilerin kullanabilmesi için yetkili kurumlardan belge alınması gerekecek. Belgesiz kullanım tespit edildiğinde cezai yaptırımlar uygulanacak.Düzenleme, kullanıcı sayısını da sınırlandırıyor. Engelli bireyin aracı, yalnızca aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece yakınları, kardeşleri, vasisi veya noter onaylı bir sözleşme ile çalıştırılan sürücülerden en fazla iki kişi tarafından kullanılabilecek. Bu kişilerin kimlik bilgileri, araç tescil kayıtlarına işlenecek ve yalnızca bu kişiler kullanım hakkına sahip olacak.Cezai işlem başlatılacakYönetmelik, kuralların ihlal edilmesi durumunda alınacak önlemleri de netleştirdi. ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınan aracın, kayıtlı olmayan bir kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde durum defterdarlığa bildirilecek. Vergi daireleri, bu ihlallerle ilgili gerekli cezai işlemleri başlatacak.Bu düzenleme, engelli bireylerin araç kullanımına yönelik suiistimalleri önlemeyi ve ÖTV muafiyetinden sağlanan avantajların doğru kişilere ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.
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engelli araç kullanımı, ötv muafiyeti, engelli birey araç kullanımı, tescil kayıtlarına kullanıcı bilgisi işlenmesi, araç kullanımına sınırlama, engelli araç düzenlemesi 2024, üçüncü kişilere araç yasağı, araç sahibi belgelendirme zorunluluğu, araç kullanımında cezai işlem, engelli birey yakınlarının araç kullanımı, ötv muafiyetli araç kullanım kuralları, yönetmelik değişikliği engelli araç, engelli birey araç tescil şerhi, araç kullanımında kullanıcı sınırlaması, ötv muafiyetli araçlar kimler kullanabilir, araç tescil kayıtlarına kimlik bilgisi ekleme, engelli araç kullanıcı hakları, engelli birey araç kullanım şartları, ötv muafiyetinden yararlanan araç kuralları

ÖTV'siz araç kullanımında yeni dönem: Yasak uygulamaya geçti

14:59 02.01.2025
© AAİkinci el araç
İkinci el araç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© AA
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Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçları sadece belirli kişiler kullanabilecek. Araçların tescil kayıtlarına kullanıcı kimlikleri işlenecek, aksi durumlarda cezai işlem uygulanacak. Üçüncü kişilerin aracı kullanımı kesinlikle yasaklandı.
Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araçlarının kullanımıyla ilgili yapılan yönetmelikteki değişiklik dün yürürlüğe girdi. Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araçlarının kullanımına yeni kurallar geldi. Kimlerin bu araçları kullanabileceğini açık bir şekilde sınırlandırdı.

Yalnızca tescil edilen kişiler kullanabilecek

Yeni düzenlemeye göre, engelli bireylerin araçlarını yalnızca kendileri veya tescil kayıtlarına işlenen kişiler kullanabilecek. Araç sahibinin sağlık raporunda belirtilen teknik donanımlara sahip veya otomatik vitesli araçlar için, "Araç yalnızca engelli birey ya da kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir" şerhi işlenecek.
Araç sahibi engelli birey araçta olsa bile, aracı engelli olmayan kişilerin kullanabilmesi için yetkili kurumlardan belge alınması gerekecek. Belgesiz kullanım tespit edildiğinde cezai yaptırımlar uygulanacak.
Düzenleme, kullanıcı sayısını da sınırlandırıyor. Engelli bireyin aracı, yalnızca aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece yakınları, kardeşleri, vasisi veya noter onaylı bir sözleşme ile çalıştırılan sürücülerden en fazla iki kişi tarafından kullanılabilecek. Bu kişilerin kimlik bilgileri, araç tescil kayıtlarına işlenecek ve yalnızca bu kişiler kullanım hakkına sahip olacak.

Cezai işlem başlatılacak

Yönetmelik, kuralların ihlal edilmesi durumunda alınacak önlemleri de netleştirdi. ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınan aracın, kayıtlı olmayan bir kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde durum defterdarlığa bildirilecek. Vergi daireleri, bu ihlallerle ilgili gerekli cezai işlemleri başlatacak.
Bu düzenleme, engelli bireylerin araç kullanımına yönelik suiistimalleri önlemeyi ve ÖTV muafiyetinden sağlanan avantajların doğru kişilere ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.
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