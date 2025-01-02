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ÖTV'siz araç kullanımında yeni dönem: Yasak uygulamaya geçti
ÖTV'siz araç kullanımında yeni dönem: Yasak uygulamaya geçti
Sputnik Türkiye
Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçları sadece belirli kişiler kullanabilecek. Araçların tescil kayıtlarına kullanıcı kimlikleri işlenecek, aksi... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T14:59+0300
2025-01-02T14:59+0300
2025-01-02T14:59+0300
ekonomi
ötv
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engelli
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Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araçlarının kullanımıyla ilgili yapılan yönetmelikteki değişiklik dün yürürlüğe girdi. Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araçlarının kullanımına yeni kurallar geldi. Kimlerin bu araçları kullanabileceğini açık bir şekilde sınırlandırdı. Yalnızca tescil edilen kişiler kullanabilecekYeni düzenlemeye göre, engelli bireylerin araçlarını yalnızca kendileri veya tescil kayıtlarına işlenen kişiler kullanabilecek. Araç sahibinin sağlık raporunda belirtilen teknik donanımlara sahip veya otomatik vitesli araçlar için, "Araç yalnızca engelli birey ya da kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir" şerhi işlenecek.Araç sahibi engelli birey araçta olsa bile, aracı engelli olmayan kişilerin kullanabilmesi için yetkili kurumlardan belge alınması gerekecek. Belgesiz kullanım tespit edildiğinde cezai yaptırımlar uygulanacak.Düzenleme, kullanıcı sayısını da sınırlandırıyor. Engelli bireyin aracı, yalnızca aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece yakınları, kardeşleri, vasisi veya noter onaylı bir sözleşme ile çalıştırılan sürücülerden en fazla iki kişi tarafından kullanılabilecek. Bu kişilerin kimlik bilgileri, araç tescil kayıtlarına işlenecek ve yalnızca bu kişiler kullanım hakkına sahip olacak.Cezai işlem başlatılacakYönetmelik, kuralların ihlal edilmesi durumunda alınacak önlemleri de netleştirdi. ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınan aracın, kayıtlı olmayan bir kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde durum defterdarlığa bildirilecek. Vergi daireleri, bu ihlallerle ilgili gerekli cezai işlemleri başlatacak.Bu düzenleme, engelli bireylerin araç kullanımına yönelik suiistimalleri önlemeyi ve ÖTV muafiyetinden sağlanan avantajların doğru kişilere ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/muge-anlida-20-yillik-sir-cozuldu-nezaket-uyur-cinayetinde-itiraf-geldi-canli-yayinda-gozalti-1092281574.html
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ÖTV'siz araç kullanımında yeni dönem: Yasak uygulamaya geçti
Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçları sadece belirli kişiler kullanabilecek. Araçların tescil kayıtlarına kullanıcı kimlikleri işlenecek, aksi durumlarda cezai işlem uygulanacak. Üçüncü kişilerin aracı kullanımı kesinlikle yasaklandı.
Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araçlarının kullanımıyla ilgili yapılan yönetmelikteki değişiklik dün yürürlüğe girdi. Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araçlarının kullanımına yeni kurallar geldi. Kimlerin bu araçları kullanabileceğini açık bir şekilde sınırlandırdı.
Yalnızca tescil edilen kişiler kullanabilecek
Yeni düzenlemeye göre, engelli bireylerin araçlarını yalnızca kendileri veya tescil kayıtlarına işlenen kişiler kullanabilecek. Araç sahibinin sağlık raporunda belirtilen teknik donanımlara sahip veya otomatik vitesli araçlar için, "Araç yalnızca engelli birey ya da kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir" şerhi işlenecek.
Araç sahibi engelli birey araçta olsa bile, aracı engelli olmayan kişilerin kullanabilmesi için yetkili kurumlardan belge alınması gerekecek. Belgesiz kullanım tespit edildiğinde cezai yaptırımlar uygulanacak.
Düzenleme, kullanıcı sayısını da sınırlandırıyor. Engelli bireyin aracı, yalnızca aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece yakınları, kardeşleri, vasisi veya noter onaylı bir sözleşme ile çalıştırılan sürücülerden en fazla iki kişi tarafından kullanılabilecek. Bu kişilerin kimlik bilgileri, araç tescil kayıtlarına işlenecek ve yalnızca bu kişiler kullanım hakkına sahip olacak.
Yönetmelik, kuralların ihlal edilmesi durumunda alınacak önlemleri de netleştirdi. ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınan aracın, kayıtlı olmayan bir kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde durum defterdarlığa bildirilecek. Vergi daireleri, bu ihlallerle ilgili gerekli cezai işlemleri başlatacak.
Bu düzenleme, engelli bireylerin araç kullanımına yönelik suiistimalleri önlemeyi ve ÖTV muafiyetinden sağlanan avantajların doğru kişilere ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.