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13 dk
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00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
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00:51
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01:00
3 dk
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Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
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17 dk
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4 dk
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/muge-anlida-20-yillik-sir-cozuldu-nezaket-uyur-cinayetinde-itiraf-geldi-canli-yayinda-gozalti-1092281574.html
Müge Anlı'da 20 yıllık sır çözüldü: Nezaket Uyur cinayetinde itiraf geldi, canlı yayında gözaltı
Müge Anlı'da 20 yıllık sır çözüldü: Nezaket Uyur cinayetinde itiraf geldi, canlı yayında gözaltı
Sputnik Türkiye
20 yıldır kayıp olan Nezaket Uyur'un cinayeti, Müge Anlı'nın programında itiraflarla gün yüzüne çıktı. DNA testleriyle babalık şüphesi sona ererken, eski eş ve... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T13:44+0300
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türkiye
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
cinayet
cinsel istismar
belgrad ormanı
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2005 yılından bu yana kayıp olan Nezaket Uyur dosyası, Müge Anlı'nın programında çarpıcı bir şekilde çözüldü. Olayın çözülmesinde, Habibe, Nebile ve Sebile kardeşlerin başvurusu önemli bir rol oynadı. Annesinin babaları tarafından öldürüldüğünü iddia eden kız kardeşlerin çağrısı üzerine, baba Yusuf canlı yayında gözaltına alındı.Gözaltı sayısı 5'e çıktıİlk etapta baba Yusuf’un tutuklanmasıyla başlayan süreç, kısa süre içinde genişledi. Müge Anlı’nın verdiği bilgilere göre, cinayetle bağlantılı olarak 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Yusuf’un kardeşi Adem’in yer alması dikkat çekti. Adem, kardeşinin eşi Nezaket Uyur ile bir ilişkisi olduğunu itiraf etti. Amca Adem, yaptığı itirafla cinayet sürecine dair detayları açıkladı. Adem, kardeşi Yusuf’un öğrendiği yasak ilişki nedeniyle Nezaket’i öldürdüğünü ve cesedi Belgrad ormanlarına gömdüklerini söyledi. Müge Anlı, gözaltındaki kişilerin ifadelerine dikkat çekerek, baba Yusuf’un ketum ve soğukkanlı tutumuna vurgu yaptı. Programda ortaya çıkan bu çarpıcı detaylar, yıllardır çözülemeyen bir cinayetin aydınlatılmasını sağladı.DNA testiyle babalık şüphesi son bulduProgramda en dikkat çeken anlardan biri ise baba Yusuf’un, kızlarının kendisinden olmadığını iddia etmesiydi. Yusuf’un talebi üzerine yapılan DNA testleri, Habibe, Nebile ve Sebile kardeşlerin biyolojik babasının Yusuf olduğunu kesinleştirdi. Bu sonuçla birlikte Yusuf’un şüpheleri çürütüldü.
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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, cinayet, cinsel istismar, belgrad ormanı
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, cinayet, cinsel istismar, belgrad ormanı

Müge Anlı'da 20 yıllık sır çözüldü: Nezaket Uyur cinayetinde itiraf geldi, canlı yayında gözaltı

13:44 02.01.2025
© FotoğrafMüge Anlı
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© Fotoğraf
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20 yıldır kayıp olan Nezaket Uyur'un cinayeti, Müge Anlı'nın programında itiraflarla gün yüzüne çıktı. DNA testleriyle babalık şüphesi sona ererken, eski eş ve 5 kişi gözaltına alındı. Nezaket Uyur kimler tarafından öldürüldü? İşte Nezaket Uyur cinayetinde son durum...
2005 yılından bu yana kayıp olan Nezaket Uyur dosyası, Müge Anlı'nın programında çarpıcı bir şekilde çözüldü. Olayın çözülmesinde, Habibe, Nebile ve Sebile kardeşlerin başvurusu önemli bir rol oynadı. Annesinin babaları tarafından öldürüldüğünü iddia eden kız kardeşlerin çağrısı üzerine, baba Yusuf canlı yayında gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı 5'e çıktı

İlk etapta baba Yusuf’un tutuklanmasıyla başlayan süreç, kısa süre içinde genişledi. Müge Anlı’nın verdiği bilgilere göre, cinayetle bağlantılı olarak 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Yusuf’un kardeşi Adem’in yer alması dikkat çekti. Adem, kardeşinin eşi Nezaket Uyur ile bir ilişkisi olduğunu itiraf etti. Amca Adem, yaptığı itirafla cinayet sürecine dair detayları açıkladı. Adem, kardeşi Yusuf’un öğrendiği yasak ilişki nedeniyle Nezaket’i öldürdüğünü ve cesedi Belgrad ormanlarına gömdüklerini söyledi. Müge Anlı, gözaltındaki kişilerin ifadelerine dikkat çekerek, baba Yusuf’un ketum ve soğukkanlı tutumuna vurgu yaptı. Programda ortaya çıkan bu çarpıcı detaylar, yıllardır çözülemeyen bir cinayetin aydınlatılmasını sağladı.

DNA testiyle babalık şüphesi son buldu

Programda en dikkat çeken anlardan biri ise baba Yusuf’un, kızlarının kendisinden olmadığını iddia etmesiydi. Yusuf’un talebi üzerine yapılan DNA testleri, Habibe, Nebile ve Sebile kardeşlerin biyolojik babasının Yusuf olduğunu kesinleştirdi. Bu sonuçla birlikte Yusuf’un şüpheleri çürütüldü.
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