https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/new-orleanstaki-aracli-saldirida-olenlerin-sayisi-15e-yukseldi-1092270225.html

New Orleans'taki araçlı saldırıda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

New Orleans'taki araçlı saldırıda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

Sputnik Türkiye

ABD'nin New Orleans eyaletinde dün gerçekleşen araçlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği belirtildi. Polis ekipleri, saldırganın terör... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T10:07+0300

2025-01-02T10:07+0300

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ABD'nin New Orleans kentinde yılın ilk gününde sabaha karşı meydana gelen olayda bir araç, popüler olan Bourbon Caddesi'nde kalabalığın içine dalmıştı. New Orleans Adli Tabibi Dr. Dwight McKenna, saldırıda hayatını kaybedenlerinin sayısının 15'e çıktığını belirtti. Kurbanların kimlik tespitleri için otopsilerin devam ettiğini belirten McKenna, birkaç gün içinde saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklayabileceklerini açıkladı.Saldırı ardından verilen ilk bilgilerde, en az 10 kişinin öldüğü ve yaklaşık 35 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Saldırgan, olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle girdiği silahlı çatışma sırasında öldürülmüştü. Polis, saldırıda kullanılan araçta IŞİD bayrağı bulunduğunu ve örgütle nasıl bir ilişkisi olduğunun araştırıldığını belirtti.Saldırganın önceden çekilmiş videolarına ulaşıldığı iddia ediliyorABD'li yetkililer, saldırının arkasındaki şüphelinin Texas eyaletinden Shamsud Din Jabbar adlı 42 yaşında ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı. CNN'in kolluk kuvvetlerine dayandırdığı habere göre, saldırganın ilk olarak ailesini öldürmeyi planladığı düşünülüyor. Yetkililer, şüphelinin bir gezi sırasında arabasında kaydettiği iddia edilen videolarda, boşanmasının ardından ailesini bir 'kutlamaya' davet ettikten sonra öldürmeyi planladığından bahsettiği söyleniyor. Videoda, saldırgan bir dizi rüya gördüğünü, sonrasında IŞİD'e katılmaya karar vererek saldırı planlarını değiştirdiği iddia ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/abdnin-new-orleans-kentinde-bir-kisi-aracini-kalabaligin-ustune-surdu-cok-sayida-yarili-var-1092247573.html

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