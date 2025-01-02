https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/mugla-gece-saatlerinde-sallandi-artcilar-sabaha-kadar-surdu-1092268732.html

Muğla gece saatlerinde sallandı: Artçılar sabaha kadar sürdü

Muğla gece saatlerinde sallandı: Artçılar sabaha kadar sürdü

Sputnik Türkiye

Muğla'da gece saatlerinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından sabaha kadar 20 dakika arayla artçı sarsıntı oldu. 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T09:33+0300

2025-01-02T09:33+0300

2025-01-02T09:33+0300

son depremler

deprem

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muğla

datça

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Gece saat 01:18 sularından meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki Datça merkezli deprem birçok yerden hissedildi. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi.20 dakikada bir sallandılarAFAD'ın internet sitesinde yer alan verilerde bölgede sabaha kadar 20 dakikada bir süren artçılar dikkat çekti. Artçıların çoğunluğu 1.5 ortalamasında gerçekleşti. Şu an için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.En son nerede deprem oldu?Yakın zamanda meydana gelen şiddetli sarsıntılar ise şöyle:30 Aralık - Sivas 4,430 Aralık - Antalya 3,929 Aralık - Muğla 4,3 - 4,54 Aralık - Antalya 4,63 Aralık - Aydın 428 Kasım - Kahramanmaraş 4,125 Kasım - Malatya 4,624 Kasım - Kars 417 Kasım - Akdeniz 43 Kasım - Ege 5,33 Kasım - Malatya 4,2

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