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00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
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00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
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02:00
17 dk
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4 dk
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Dünyaya nasıl şekil veriyor?
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Muğla gece saatlerinde sallandı: Artçılar sabaha kadar sürdü
Muğla gece saatlerinde sallandı: Artçılar sabaha kadar sürdü
Sputnik Türkiye
Muğla'da gece saatlerinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından sabaha kadar 20 dakika arayla artçı sarsıntı oldu. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
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Gece saat 01:18 sularından meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki Datça merkezli deprem birçok yerden hissedildi. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi.20 dakikada bir sallandılarAFAD'ın internet sitesinde yer alan verilerde bölgede sabaha kadar 20 dakikada bir süren artçılar dikkat çekti. Artçıların çoğunluğu 1.5 ortalamasında gerçekleşti. Şu an için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.En son nerede deprem oldu?Yakın zamanda meydana gelen şiddetli sarsıntılar ise şöyle:30 Aralık - Sivas 4,430 Aralık - Antalya 3,929 Aralık - Muğla 4,3 - 4,54 Aralık - Antalya 4,63 Aralık - Aydın 428 Kasım - Kahramanmaraş 4,125 Kasım - Malatya 4,624 Kasım - Kars 417 Kasım - Akdeniz 43 Kasım - Ege 5,33 Kasım - Malatya 4,2
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Muğla gece saatlerinde sallandı: Artçılar sabaha kadar sürdü

09:33 02.01.2025
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© AA
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Muğla'da gece saatlerinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından sabaha kadar 20 dakika arayla artçı sarsıntı oldu.
Gece saat 01:18 sularından meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki Datça merkezli deprem birçok yerden hissedildi. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi.

20 dakikada bir sallandılar

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilerde bölgede sabaha kadar 20 dakikada bir süren artçılar dikkat çekti. Artçıların çoğunluğu 1.5 ortalamasında gerçekleşti. Şu an için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

En son nerede deprem oldu?

Yakın zamanda meydana gelen şiddetli sarsıntılar ise şöyle:
30 Aralık - Sivas 4,4
30 Aralık - Antalya 3,9
29 Aralık - Muğla 4,3 - 4,5
4 Aralık - Antalya 4,6
3 Aralık - Aydın 4
28 Kasım - Kahramanmaraş 4,1
25 Kasım - Malatya 4,6
24 Kasım - Kars 4
17 Kasım - Akdeniz 4
3 Kasım - Ege 5,3
3 Kasım - Malatya 4,2
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
SON DEPREMLER
Muğla'da 3.4 büyüklüğünde deprem
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