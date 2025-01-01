Muğla'da 3.4 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 10.06 km altında yaşandığı açıklanırken can ve mal kaybı konusunda açıklama henüz yapılmadı.