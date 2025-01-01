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Muğla'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T23:48+0300
2025-01-01T23:48+0300
2025-01-01T23:48+0300
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muğla deprem, datça deprem, deprem son dakika, deprem mi oldu, son depremler, afad deprem, kandilli deprem
muğla deprem, datça deprem, deprem son dakika, deprem mi oldu, son depremler, afad deprem, kandilli deprem
Muğla'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 10.06 km altında yaşandığı açıklanırken can ve mal kaybı konusunda açıklama henüz yapılmadı.