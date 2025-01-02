https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/mtv-arac-muayene-ucreti-ve-2025-trafik-cezalari-yururlukte-gecikme-faizi-ve-ceza-almamak-icin-odeme-1092274867.html

MTV, araç muayene ücreti ve 2025 trafik cezaları yürürlükte: Gecikme faizi ve ceza almamak için ödeme nasıl yapılır?

MTV, araç muayene ücreti ve 2025 trafik cezaları yürürlükte: Gecikme faizi ve ceza almamak için ödeme nasıl yapılır?

Sputnik Türkiye

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yeniden değerleme oranıyla %43,93 zamlandı. 2025 yılında MTV ödemeleri yılda iki taksitte yapılacak. En düşük tutar 499 TL, en... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T11:33+0300

2025-01-02T11:33+0300

2025-01-02T11:33+0300

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

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2025 yılında, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları, yeniden değerleme oranıyla %43,93 zamlandı. En düşük MTV tutarı 499 TL, en yüksek ise 230 bin TL olarak belirlendi. MTV, Karayolları Trafik Kanunu gereğince, tescilli kara taşıtları için yılda iki kez ödeniyor.MTV ödeme tarihleri2025 yılı için MTV ödemeleri şu şekilde gerçekleştirilecek:Taşıt sahipleri, ödeme tarihlerini kaçırmamak için e-Devlet üzerinden borç sorgulaması yapabilir ve ödemelerini kolayca gerçekleştirebilir.Zamlı MTV tutarlarıYeniden değerleme oranıyla artırılan tutarlar, araç türüne ve yaşına göre farklılık gösteriyor:MTV ödemeleri nereden yapılacak?Motorlu Taşıtlar Vergisi, şu kanallardan ödenebilir:MTV ödemelerinde dikkat edilmesi gerekenlerMTV’de zam oranı ve etkileri2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı %43,93 olarak açıklandı. Bu zam oranı, taşıt sahiplerinin MTV yükünü önemli ölçüde artırdı. Özellikle lüks ve ticari araç sahipleri için MTV, önemli bir maliyet kalemi olarak dikkat çekiyor.Son ödeme tarihlerini kaçırmayın2025 yılına ait MTV’nin ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Ocak 2025. İkinci taksit ödemesi ise Temmuz ayında yapılacak. Ödemelerinizi düzenli takip ederek gecikme faizi ve cezalarla karşılaşmamak için son tarihlerden önce ödeme yapmayı unutmayın.

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