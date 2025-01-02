https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/moskovadaki-teror-saldirisinin-failleri-baglantili-5-isidliye-istanbulda-dava-acildi-1092279989.html

Moskova'daki terör saldırısının failleri bağlantılı 5 IŞİD'liye İstanbul'da dava açıldı

Moskova'daki terör saldırısının failleri bağlantılı 5 IŞİD'liye İstanbul'da dava açıldı

Sputnik Türkiye

Moskova'da Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen silahlı saldırının failleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle yakalanan beş IŞİD'liye dava açıldı... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T13:18+0300

2025-01-02T13:18+0300

2025-01-02T13:18+0300

türkiye

istanbul

işid

crocus city hall

terör saldırısı

iddianame

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1a/1082074121_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_131fd42c9d0e57e104343e7f2aeb8af4.jpg

Rusya'nın başkenti Moskova'da terör örgütü IŞİD tarafından Crocus City Hall konser salonuna 22 Mart 2024'te düzenlenen ve 145 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının failleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Türkiye'de yakalanan beş kişiye dava açıldı. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede 'silahlı terör örgütü üyesi' olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, şüphelilerin bazılarının İstanbul'daki 'güvenli evlerde' kaldıkları belirlendi. Terör saldırısının failleriyle bağlantıları tespit edildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanıklar Hofizjon Usmonov, Muteullo Asoev, Rahmatullo Salikov, Muhammadrahim Faizov ve Hamza Muhammed'in, Moskova'da düzenlenen terör saldırısının faillerinden Shamsidin Fariduni ve Saidakrami Rajabalizoda ile irtibatlı oldukları ifade edildi.İddianamede, sanıklardan Tacikistan uyruklu Faizov'un, eşi ve çocuğuyla, Moskova'daki terör saldırısının faillerinden Rajabalizoda ile 5 Ocak 2024'te İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı tespitine yer verildi.Afganistan'a giderken yakalandıSanıklar Faizov ve Usmonov'un, Esenyurt'ta örgüte ait "makar" denilen ve "güvenli ev" olarak tabir edilen bir adreste, diğer saldırgan Fariduni ile bir süre kaldığı belirtilen iddianamede, Faizov'un 28 Mart'ta ailesiyle İran üzerinden Afganistan'a gitmek için Esenler otogarından Ağrı'ya giden yolcu otobüsüne bilet aldığı kaydedildi.İddianamede, Esenler otogarından çıkış yapan otobüslerin yol güzergahlarına yönelik çevrede yapılan kontrollerde, Faizov ile ailesinin otobüsten inerek otoban kenarında beklediğinin görüldüğü ve emniyet güçlerince yakalandıkları aktarıldı.Güvenli evlerde kaldılarİddianamede, terör saldırısının faillerinden Fariduni'nin kullandığı numaranın sanık Usmonov ile irtibatta olduğunun belirlenmesi üzerine emniyet güçlerince 24 Mart'ta operasyon düzenlendiği, İran'a gitmeyi planlayan Usmonov, Salikov ve Asoev'in Esenler otogarında yakalandıkları anlatıldı.Sanıkların Türkiye'de kaldıkları sürede birlikte hareket ettiklerine dikkati çekilen iddianamede, saldırgan Fariduni'nin İstanbul'da bulunduğu sürede sanık Usmonov ile Avcılar'daki bir evde de kaldığı, bu evin de örgüte ait sözde "güvenli ev" olarak kullanıldığı belirtildi.Sanıkların telefonlarından Moskova saldırısıyla ilgili aramalar yaptıkları, telefonlarında örgütsel fotoğraflar bulunduğu tespitine yer verilen iddianamede, sanık Asoev'in dijital materyallerinde karşılıklı yazışmaların geçtiği ekran görüntülerinin bulunduğu kaydedildi.Telefon görüşmeleri iddianameye girdiSanık Asoev'in telefonunda bulunan yazışmalara ilişkin iddianamede şu ifadelere yer verildi:"-Merhaba senin için bir görev var.-Merhaba nasıl bir görev?-Vegas Alışveriş Merkezinde bomba yerleştireceksiniz. Bütün mühimmatı biz tedarik edeceğiz. Görevin ödülü 800.000 ruble.-Görev bittikten sonra mı?-100.000 önden, 700.000 işi tamamladıktan sonra.-Hayır korkuyorum, beni yakalayıp öldürürler.-Hayır bombaları yerleştirdikten sonra sizi bizim adamımız alacak. Beyaz Rusya sınırına götürecek. Orada size yeni kimlikler ve ev vereceğiz, size planı atacağız."15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacaklarİddianamede, sanıklar Hofizjon Usmonov, Muteullo Asoev, Rahmatullo Salikov, Muhammadrahim Faizov ve Hamza Muhammed'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/moskovadaki-crocus-city-hall-konser-salonundaki-saldirinin-uzerinden-6-ay-gecti-1088309255.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, işid, crocus city hall, terör saldırısı, iddianame