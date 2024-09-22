https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/moskovadaki-crocus-city-hall-konser-salonundaki-saldirinin-uzerinden-6-ay-gecti-1088309255.html

Moskova’daki Crocus City Hall konser salonundaki saldırının üzerinden 6 ay geçti

Moskova’daki Crocus City Hall konser salonundaki saldırının üzerinden 6 ay geçti

Sputnik Türkiye

Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart akşamı düzenlenen ve 145 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından tam 6 ay geçti. 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T19:50+0300

2024-09-22T19:50+0300

2024-09-22T19:52+0300

dünya

crocus city hall

moskova

terör saldırısı

can kaybı

sivil can kaybı

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Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart akşamı düzenlenen ve 145 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından tam 6 ay geçti, yanan konser salonunun yakınında hala çiçeklerin bırakıldığı ve saldırının kurbanlarına ait fotoğrafların yer aldığı bir anıt bulunuyor.Olay ile ilgili soruşturma kapsamında şimdiye dek 4'ü saldırıyı doğrudan gerçekleştiren 4 Tacikistan vatandaşı olmak üzere 12 zanlı yakalanmış ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine koyulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/moskovadaki-crocus-davasinda-son-gelisme-5-yeni-sanik-daha-ortaya-cikti-1087410204.html

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crocus city hall, moskova, terör saldırısı, can kaybı, sivil can kaybı