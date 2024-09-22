https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/moskovadaki-crocus-city-hall-konser-salonundaki-saldirinin-uzerinden-6-ay-gecti-1088309255.html
Moskova’daki Crocus City Hall konser salonundaki saldırının üzerinden 6 ay geçti
Moskova’daki Crocus City Hall konser salonundaki saldırının üzerinden 6 ay geçti
Sputnik Türkiye
Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart akşamı düzenlenen ve 145 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından tam 6 ay geçti. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T19:50+0300
2024-09-22T19:50+0300
2024-09-22T19:52+0300
dünya
crocus city hall
moskova
terör saldırısı
can kaybı
sivil can kaybı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1c/1082150446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3438f2be90171e396ee8d670f9b48e2.jpg
Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart akşamı düzenlenen ve 145 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından tam 6 ay geçti, yanan konser salonunun yakınında hala çiçeklerin bırakıldığı ve saldırının kurbanlarına ait fotoğrafların yer aldığı bir anıt bulunuyor.Olay ile ilgili soruşturma kapsamında şimdiye dek 4'ü saldırıyı doğrudan gerçekleştiren 4 Tacikistan vatandaşı olmak üzere 12 zanlı yakalanmış ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine koyulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/moskovadaki-crocus-davasinda-son-gelisme-5-yeni-sanik-daha-ortaya-cikti-1087410204.html
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1c/1082150446_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb65dbfde7080e9c86cd0320da288bad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
crocus city hall, moskova, terör saldırısı, can kaybı, sivil can kaybı
crocus city hall, moskova, terör saldırısı, can kaybı, sivil can kaybı
Moskova’daki Crocus City Hall konser salonundaki saldırının üzerinden 6 ay geçti
19:50 22.09.2024 (güncellendi: 19:52 22.09.2024)
Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart akşamı düzenlenen ve 145 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından tam 6 ay geçti.
Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart akşamı düzenlenen ve 145 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından tam 6 ay geçti, yanan konser salonunun yakınında hala çiçeklerin bırakıldığı ve saldırının kurbanlarına ait fotoğrafların yer aldığı bir anıt bulunuyor.
Olay ile ilgili soruşturma kapsamında şimdiye dek 4'ü saldırıyı doğrudan gerçekleştiren 4 Tacikistan vatandaşı olmak üzere 12 zanlı yakalanmış ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine koyulmuştu.