https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/bahceli-talimat-verdi-ferdi-tayfur-muzesi-yapilacak-emmoglu-yazlik-acik-hava-sinemasi-da-olacak-1087466920.html

Bahçeli talimat verdi, Ferdi Tayfur Müzesi yapılacak: 'Emmoğlu Yazlık Açık Hava Sineması' da olacak

Bahçeli talimat verdi, Ferdi Tayfur Müzesi yapılacak: 'Emmoğlu Yazlık Açık Hava Sineması' da olacak

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatıyla Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı yapılacak. Müzede, 'Emmoğlu Açık Hava Sineması' ve 'Merak Etme Sen... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T17:56+0300

2024-08-30T17:56+0300

2024-08-30T18:12+0300

türkiye

devlet bahçeli

ferdi tayfur

adana

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla çalışmalarına başlanan 'Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı'nın 5 Ocak'ta tamamlanması bekleniyor. Tayfur'un şarkıları ilham olduMHP'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında müze, 'Emmoğlu Yazlık Açık Hava Sineması', park, kütüphane, sanat atölyesi, 'Merak Etme Sen Dinleti Alanı' ve kafe alanları mevcut. Aynı zamanda merdiven kenarlarına konulacak tarihler ve yazılarla ziyaretçiler bilgilendirilecek. Yapının her iki tarafında ağaçlar olacak.Projenin üst kotta olması, kentin en önemli giriş çıkış noktalarından olan Ankara ve Osmaniye otoban yolundan görülmesini de sağlayacak.Proje kapsamında yapımı planlanan açık hava sinemasının aydınlatmalarının üzerine Ferdi Tayfur'un şarkılarının isimleri yerleştirilecek.Park ve sosyal yaşam alanının bulunduğu yerde ise Tayfur'un heykeli ile film afişleri vatandaşların önüne çıkacak. Projenin, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 5 Ocak'ta tamamlanması bekleniyor.Bahçeli'nin yürüyüşüne de eşlik etmiştiMHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Ankara'da bir parkta eşofmanlarıyla yürüyüş yaparken çekilen görüntüleri de geçtiğimiz aylarda partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Ferdi Tayfur'un 'Söyleten sensin' şarkısı eşliğinde paylaşılan görüntüler çok konuşulmuştu. Bahçeli'nin 2019 yılında da klasik otomobiliyle başkent caddelerinde turlarken çekilen görüntüleri de partinin sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Bahçeli, Ferdi Tayfur´un kendisi için yazdığı, 'Bu bana yeter' şarkısı eşliğinde arabasını kullanmıştı. Konserleriyle ve albümleriyle rekor kıran isimAdana'da 1945 yılında dünyaya gelen Ferdi Tayfur, 50 kaset ve 34'ün üzerinde film yaptı. 9 kez Altın Plak Ödülü aldı. 1992 yılında çıkardığı albümü 5 milyonda fazla satan Tayfur'un 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere de 200 bin kişi katılmış ve o dönem rekor kırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/devlet-bahcelinin-yuruyus-goruntuleri-soyleten-sensin-sarkisi-esliginde-paylasildi-1083117199.html

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