https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/merkez-bankasindan-kur-korumali-mevduatla-ilgili-yeni-karar-1092261482.html
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduatla ilgili yeni karar
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduatla ilgili yeni karar
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre döviz yükümlüsü firmaların döviz ve TL hesaplarına sağlanan kur korumalı destek kaldırıldı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T00:35+0300
2025-01-02T00:35+0300
2025-01-02T01:26+0300
ekonomi
son dakika
merkez bankası
kur korumalı mevduat (kkm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6ecfeab6b3261d58353f81b0bba7ee76.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk Lirası (TL) cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek hakkında tebliğ yürürlükten kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/yurt-disina-cikista-dijital-odeme-donemi-1092248293.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0a6a05343c70e0730df7494678df7514.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
son dakika, merkez bankası, kur korumalı mevduat (kkm)
son dakika, merkez bankası, kur korumalı mevduat (kkm)
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduatla ilgili yeni karar
00:35 02.01.2025 (güncellendi: 01:26 02.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre döviz yükümlüsü firmaların döviz ve TL hesaplarına sağlanan kur korumalı destek kaldırıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk Lirası (TL) cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek hakkında tebliğ yürürlükten kaldırıldı.