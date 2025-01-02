https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/merkez-bankasindan-kur-korumali-mevduatla-ilgili-yeni-karar-1092261482.html

Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduatla ilgili yeni karar

Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduatla ilgili yeni karar

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre döviz yükümlüsü firmaların döviz ve TL hesaplarına sağlanan kur korumalı destek kaldırıldı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T00:35+0300

2025-01-02T00:35+0300

2025-01-02T01:26+0300

ekonomi

son dakika

merkez bankası

kur korumalı mevduat (kkm)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk Lirası (TL) cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek hakkında tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/yurt-disina-cikista-dijital-odeme-donemi-1092248293.html

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son dakika, merkez bankası, kur korumalı mevduat (kkm)