https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/yurt-disina-cikista-dijital-odeme-donemi-1092248293.html

Yurt dışına çıkışta 'dijital' ödeme dönemi

Yurt dışına çıkışta 'dijital' ödeme dönemi

Sputnik Türkiye

Yurt dışına çıkışlarda basılı harç pulu uygulaması sona erdi, yerine dijital ödeme sistemi getirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliğiyle 1 Ocak'tan... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T15:08+0300

2025-01-01T15:08+0300

2025-01-01T15:08+0300

ekonomi

yurt dışı

yurt dışı seyahati

yurt dışı çıkışı

harç pulu

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Yurt dışına çıkışlarda kullanılan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak itibarıyla sona erdi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı tebliğ doğrultusunda, yurt dışı çıkış harçları artık dijital ortamda ödeniyor.Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı, dijital ödeme sisteminin ilk uygulandığı noktalardan biri oldu. Daha önce otomatlardan alınan basılı harç pullarına, dijital ödemenin başladığını belirten uyarı yazıları asıldı.Harç pulunda dijital sistemOtomatlardan harç pulu alamayan vatandaşlar, dijital ödeme sistemine hızlıca adapte oldu. Ödemelerini mobil uygulamalar, internet bankacılığı veya diğer dijital kanallar aracılığıyla tamamlayan yolcular, işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirdi.Dijital ödeme sistemi, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmayı ve geçişleri hızlandırmayı hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/bu-yil-neye-ne-kadar-odenecek-2025in-zamlanan-kalemleri-tam-liste-belli-oldu-1092243773.html

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yurt dışı, yurt dışı seyahati, yurt dışı çıkışı, harç pulu