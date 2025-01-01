https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/yurt-disina-cikista-dijital-odeme-donemi-1092248293.html
Yurt dışına çıkışta 'dijital' ödeme dönemi
Yurt dışına çıkışta 'dijital' ödeme dönemi
Sputnik Türkiye
Yurt dışına çıkışlarda basılı harç pulu uygulaması sona erdi, yerine dijital ödeme sistemi getirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliğiyle 1 Ocak'tan... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T15:08+0300
2025-01-01T15:08+0300
2025-01-01T15:08+0300
ekonomi
yurt dışı
yurt dışı seyahati
yurt dışı çıkışı
harç pulu
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Yurt dışına çıkışlarda kullanılan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak itibarıyla sona erdi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı tebliğ doğrultusunda, yurt dışı çıkış harçları artık dijital ortamda ödeniyor.Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı, dijital ödeme sisteminin ilk uygulandığı noktalardan biri oldu. Daha önce otomatlardan alınan basılı harç pullarına, dijital ödemenin başladığını belirten uyarı yazıları asıldı.Harç pulunda dijital sistemOtomatlardan harç pulu alamayan vatandaşlar, dijital ödeme sistemine hızlıca adapte oldu. Ödemelerini mobil uygulamalar, internet bankacılığı veya diğer dijital kanallar aracılığıyla tamamlayan yolcular, işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirdi.Dijital ödeme sistemi, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmayı ve geçişleri hızlandırmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/bu-yil-neye-ne-kadar-odenecek-2025in-zamlanan-kalemleri-tam-liste-belli-oldu-1092243773.html
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yurt dışı, yurt dışı seyahati, yurt dışı çıkışı, harç pulu
yurt dışı, yurt dışı seyahati, yurt dışı çıkışı, harç pulu
Yurt dışına çıkışta 'dijital' ödeme dönemi
Yurt dışına çıkışlarda basılı harç pulu uygulaması sona erdi, yerine dijital ödeme sistemi getirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliğiyle 1 Ocak'tan itibaren sınır kapılarında ödeme dijital ortamda yapılmaya başlandı. Kapıkule Sınır Kapısı gibi birçok noktada vatandaşlar artık harçlarını dijital olarak ödüyor.
Yurt dışına çıkışlarda kullanılan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak itibarıyla sona erdi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı tebliğ doğrultusunda, yurt dışı çıkış harçları artık dijital ortamda ödeniyor.
Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı, dijital ödeme sisteminin ilk uygulandığı noktalardan biri oldu. Daha önce otomatlardan alınan basılı harç pullarına, dijital ödemenin başladığını belirten uyarı yazıları asıldı.
Harç pulunda dijital sistem
Otomatlardan harç pulu alamayan vatandaşlar, dijital ödeme sistemine hızlıca adapte oldu. Ödemelerini mobil uygulamalar, internet bankacılığı veya diğer dijital kanallar aracılığıyla tamamlayan yolcular, işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirdi.
Dijital ödeme sistemi, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmayı ve geçişleri hızlandırmayı hedefliyor.