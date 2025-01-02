https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/kim-milyoner-olmak-isterde-1-milyon-tllik-soruyu-gordu-jokerleri-gundem-olan-dogu-demirkol-ne-kadar-1092277283.html

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu gördü: Jokerleri gündem olan Doğu Demirkol ne kadar kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu gördü: Jokerleri gündem olan Doğu Demirkol ne kadar kazandı?

Sputnik Türkiye

Oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde 1 Milyon TL’lik soruya ulaştı. “Doğum günü paradoksu” sorusuyla karşılaşan... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T12:06+0300

2025-01-02T12:06+0300

2025-01-02T12:06+0300

yaşam

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31 Aralık gecesi ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde, ünlü isimlerin yarışması ilgileri topladı. Ünlü komedyen Doğu Demirkol, başarılı performansıyla dikkat çekerken 1 Milyon TL’lik soruyu açtırmayı başardı.Ünlü komedyen Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdıDemirkol’a, matematikte “doğum günü paradoksu” olarak bilinen, “Bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin doğum gününün aynı gün olma ihtimali, hepsininkinin farklı olma ihtimalinden daha fazladır?” sorusu yöneltildi. Ünlü komedyen, riske girmeden çekilerek 500 bin TL ödül kazandı.Joker tercihleri sosyal medyada gündem olduDemirkol’un yarışma sırasında kullandığı telefon jokerleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Telefon jokeri olarak ünlü yönetmenler Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan’ı seçen Demirkol, bu tercihiyle büyük beğeni topladı. İzleyiciler, “Bu jokerler kesin kazandırır” gibi yorumlar yaptı.Doğu Demirkol kimdir?6 Eylül 1988’de Ankara’da dünyaya gelen Demirkol, Mersinli bir avukat anne ve Balıkesirli bir doktor babanın oğlu. Ortaokulu Amasya’da, liseyi Ankara’da okudu. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Demirkol, kariyerine sosyal medyada ürettiği videolarla başladı.2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye’ye katılan komedyen, 2015 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi’nde stand-up gösterileri düzenledi. 2016’da “Elveda Değil” filmiyle oyunculuğa adım atan Demirkol, “Aile Arasında”, “Yol Arkadaşım 2” ve “Ahlat Ağacı” gibi başarılı yapımlarla adını duyurdu.Stand-up gösterileri ve filmleriyle hem sahnede hem de beyaz perdede adından söz ettiren Demirkol, 2020’de TRT’nin Tutunamayanlar dizisinde başrol oynadı. Aynı yıl, Bayi Toplantısı filmi ve bir dijital platformda sunduğu stand-up gösterileriyle izleyicilerden tam not aldı.

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