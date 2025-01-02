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00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
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01:45
4 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
02:28
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
02:36
21 dk
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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu gördü: Jokerleri gündem olan Doğu Demirkol ne kadar kazandı?
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu gördü: Jokerleri gündem olan Doğu Demirkol ne kadar kazandı?
Sputnik Türkiye
Oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde 1 Milyon TL’lik soruya ulaştı. “Doğum günü paradoksu” sorusuyla karşılaşan... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
kim milyoner olmak ister
doğu demirkol
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yarışma
joker
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31 Aralık gecesi ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde, ünlü isimlerin yarışması ilgileri topladı. Ünlü komedyen Doğu Demirkol, başarılı performansıyla dikkat çekerken 1 Milyon TL’lik soruyu açtırmayı başardı.Ünlü komedyen Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdıDemirkol’a, matematikte “doğum günü paradoksu” olarak bilinen, “Bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin doğum gününün aynı gün olma ihtimali, hepsininkinin farklı olma ihtimalinden daha fazladır?” sorusu yöneltildi. Ünlü komedyen, riske girmeden çekilerek 500 bin TL ödül kazandı.Joker tercihleri sosyal medyada gündem olduDemirkol’un yarışma sırasında kullandığı telefon jokerleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Telefon jokeri olarak ünlü yönetmenler Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan’ı seçen Demirkol, bu tercihiyle büyük beğeni topladı. İzleyiciler, “Bu jokerler kesin kazandırır” gibi yorumlar yaptı.Doğu Demirkol kimdir?6 Eylül 1988’de Ankara’da dünyaya gelen Demirkol, Mersinli bir avukat anne ve Balıkesirli bir doktor babanın oğlu. Ortaokulu Amasya’da, liseyi Ankara’da okudu. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Demirkol, kariyerine sosyal medyada ürettiği videolarla başladı.2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye’ye katılan komedyen, 2015 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi’nde stand-up gösterileri düzenledi. 2016’da “Elveda Değil” filmiyle oyunculuğa adım atan Demirkol, “Aile Arasında”, “Yol Arkadaşım 2” ve “Ahlat Ağacı” gibi başarılı yapımlarla adını duyurdu.Stand-up gösterileri ve filmleriyle hem sahnede hem de beyaz perdede adından söz ettiren Demirkol, 2020’de TRT’nin Tutunamayanlar dizisinde başrol oynadı. Aynı yıl, Bayi Toplantısı filmi ve bir dijital platformda sunduğu stand-up gösterileriyle izleyicilerden tam not aldı.
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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu gördü: Jokerleri gündem olan Doğu Demirkol ne kadar kazandı?

12:06 02.01.2025
Doğu Demirkol
Doğu Demirkol - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
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Oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde 1 Milyon TL’lik soruya ulaştı. “Doğum günü paradoksu” sorusuyla karşılaşan ünlü komedyen, riske girmeyerek çekildi ve 500 bin TL kazandı. Yarışmadaki joker tercihleri sosyal medyada yankı uyandırdı. Peki, Doğu Demirkol kimdir, kaç yaşında ve nereli?
31 Aralık gecesi ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde, ünlü isimlerin yarışması ilgileri topladı. Ünlü komedyen Doğu Demirkol, başarılı performansıyla dikkat çekerken 1 Milyon TL’lik soruyu açtırmayı başardı.

Ünlü komedyen Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı

Demirkol’a, matematikte “doğum günü paradoksu” olarak bilinen, “Bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin doğum gününün aynı gün olma ihtimali, hepsininkinin farklı olma ihtimalinden daha fazladır?” sorusu yöneltildi. Ünlü komedyen, riske girmeden çekilerek 500 bin TL ödül kazandı.

Joker tercihleri sosyal medyada gündem oldu

Demirkol’un yarışma sırasında kullandığı telefon jokerleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Telefon jokeri olarak ünlü yönetmenler Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan’ı seçen Demirkol, bu tercihiyle büyük beğeni topladı. İzleyiciler, “Bu jokerler kesin kazandırır” gibi yorumlar yaptı.

Doğu Demirkol kimdir?

6 Eylül 1988’de Ankara’da dünyaya gelen Demirkol, Mersinli bir avukat anne ve Balıkesirli bir doktor babanın oğlu. Ortaokulu Amasya’da, liseyi Ankara’da okudu. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Demirkol, kariyerine sosyal medyada ürettiği videolarla başladı.
2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye’ye katılan komedyen, 2015 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi’nde stand-up gösterileri düzenledi. 2016’da “Elveda Değil” filmiyle oyunculuğa adım atan Demirkol, “Aile Arasında”, “Yol Arkadaşım 2” ve “Ahlat Ağacı” gibi başarılı yapımlarla adını duyurdu.
Stand-up gösterileri ve filmleriyle hem sahnede hem de beyaz perdede adından söz ettiren Demirkol, 2020’de TRT’nin Tutunamayanlar dizisinde başrol oynadı. Aynı yıl, Bayi Toplantısı filmi ve bir dijital platformda sunduğu stand-up gösterileriyle izleyicilerden tam not aldı.
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