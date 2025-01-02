https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/karadagda-silahli-saldirida-en-az-10-kisi-oldu-3-gunluk-milli-yas-ilan-edildi-1092273095.html

Karadağ'da silahlı saldırıda en az 10 kişi öldü: 3 günlük milli yas ilan edildi

Karadağ'da silahlı saldırıda en az 10 kişi öldü: 3 günlük milli yas ilan edildi

Sputnik Türkiye

Karadağ'ın tarihi başkenti Cetinje'de dün gece saatlerinde bir adamın barda açtığı ateşte en az 10 kişinin öldüğü bildirildi. Evinin yakınlarında yakalanan... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T11:02+0300

2025-01-02T11:02+0300

2025-01-02T11:02+0300

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Karadağ'ın eski başkenti Cetinje'de dün geç saatlerde meydan gelen silahlı saldırıda en az 10 kişinin öldüğü bildirildi. Kurbanların arasında 10 ve 13 yaşlarında olduğu söylenen iki çocuğunda bulunduğu belirtildi. Saldırının ardından konuşma yapan Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic, saldırganın isminin Aco Martinovic olduğunu ve Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda en az 10 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.Hayatını kaybedenler arasında bar sahibi, reşit olmayan iki çocuk ve saldırganın kendi ailesinden kişilerin de olduğunu belirten Bakan Saranovic, ağır yaralanan dört kişinin Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki bir hastanede yaşam mücadelesi verdiğini bildirdi. Saldırıdan sonra adamın olay yerinden kaçtığı duyuruldu.3 günlük milli yas ilan edildiSosyal medya hesabından şüpheli saldırganın öldüğünü doğrulayan Karadağ Başbakanı Milojo Spajic, toplu saldırının 'ülkesini kara bir örtüyle kapladığını' belirterek ülkenin üç gün ulusal yas tutacağını ekledi. Başbakan, Karadağ Ulusal Güvenlik Konseyi'nin saldırının ardından silah bulundurma yasağı da dahil olmak üzere 'tüm seçenekleri' değerlendireceğini söyledi.Polis ekipleri tarafından evinin yakınında çevrelenen saldırganın silah bırakması emredildiğinde kafasına ateş ettiği açıklandı. Saldırganın hastaneye götürülmeye çalışırken öldüğü bildirildi.Saldırganın ertelenmiş hapis cezasının olduğu iddiasıYerel medya raporlarına göre şüphelinin yasadışı silah bulundurma geçmişi olan ve 2005'te 'şiddet içeren davranışları' nedeniyle ertelenmiş hapis cezası aldığı söyleniyor.Bu saldırı, Karadağ'ın tarihi başkenti Cetinje'de son üç yılda yaşanan ikinci silahlı saldırı vakası olarak kayıtlara geçti. Ağustos 2022'de meydana gelen başka bir saldırıda, saldırgan iki çocuk da dahil olmak üzere 10 kişiyi öldürmüştü. Saldırgan, yoldan geçen birisi tarafından vurularak öldürülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/karadagda-silahli-saldiri-duzenlendi-olu-ve-yaralilar-var-1092259630.html

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