https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/kandilli-rasathanesi-duyurdu-akdenizde-deprem-1092280261.html
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de saat 12.00'de 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. "Az önce deprem mi oldu, son dakika... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T13:07+0300
2025-01-02T13:07+0300
2025-01-02T13:07+0300
son depremler
akdeniz
deprem
kandilli rasathanesi
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
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Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Gökova Körfezi açıklarında saat 12.00'de gerçekleşen depremin derinliği 11.9 kilometre olarak ölçüldü.Türkiye'deki aktif fay hatlarının fazlalığı sebebiyle hemen hemen her gün son dakika deprem meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini verilerle güncelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/kim-milyoner-olmak-isterde-1-milyon-tllik-soruyu-gordu-jokerleri-gundem-olan-dogu-demirkol-ne-kadar-1092277283.html
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deprem son dakika, son dakika deprem, son depremler, kandilli rasathanesi deprem, afad ve kandilli son depremler listesi
deprem son dakika, son dakika deprem, son depremler, kandilli rasathanesi deprem, afad ve kandilli son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de saat 12.00'de 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. "Az önce deprem mi oldu, son dakika deprem nerede oldu" sorularının yanıtları için son depremler listesi güncelleniyor.
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Gökova Körfezi açıklarında saat 12.00'de gerçekleşen depremin derinliği 11.9 kilometre olarak ölçüldü.
Türkiye'deki aktif fay hatlarının fazlalığı sebebiyle hemen hemen her gün son dakika deprem meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini verilerle güncelliyor.