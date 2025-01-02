https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/istanbulda-cay-ocagina-el-bombasi-atildi-1092270881.html

İstanbul'da çay ocağına el bombası atıldı

İstanbul'da çay ocağına el bombası atıldı

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece'de bir çay ocağına atılan ancak patlamayan el bombası, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T10:16+0300

2025-01-02T10:16+0300

2025-01-02T10:16+0300

türkiye

istanbul

küçükçekmece

el bombası

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Küçükçekmece'de bir çay ocağına el bombası atıldı.Mehmet Akif Mahallesi Türkmen Sokağı'ndaki çay ocağına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el bombası atıldı.Çay ocağında bulunanlar korkuyla kaçışırken atılan bomba Küçükçekmece'de bir çay ocağına atılan ancak patlamayan el bombası, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.Uzman ekipler müdahale ettiİhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Uzman ekipler tarafından incelenen el bombası etkisiz hale getirildi.Polis, el bombasını atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/kocaelide-elektrik-telleri-havai-fisek-gibi-patladi--1092197517.html

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istanbul, küçükçekmece, el bombası