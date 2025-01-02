https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/istanbulda-cay-ocagina-el-bombasi-atildi-1092270881.html
İstanbul'da çay ocağına el bombası atıldı
İstanbul'da çay ocağına el bombası atıldı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de bir çay ocağına atılan ancak patlamayan el bombası, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T10:16+0300
2025-01-02T10:16+0300
2025-01-02T10:16+0300
türkiye
istanbul
küçükçekmece
el bombası
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Küçükçekmece'de bir çay ocağına el bombası atıldı.Mehmet Akif Mahallesi Türkmen Sokağı'ndaki çay ocağına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el bombası atıldı.Çay ocağında bulunanlar korkuyla kaçışırken atılan bomba Küçükçekmece'de bir çay ocağına atılan ancak patlamayan el bombası, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.Uzman ekipler müdahale ettiİhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Uzman ekipler tarafından incelenen el bombası etkisiz hale getirildi.Polis, el bombasını atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/kocaelide-elektrik-telleri-havai-fisek-gibi-patladi--1092197517.html
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istanbul, küçükçekmece, el bombası
istanbul, küçükçekmece, el bombası
İstanbul'da çay ocağına el bombası atıldı
Küçükçekmece'de bir çay ocağına atılan ancak patlamayan el bombası, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.
Küçükçekmece'de bir çay ocağına el bombası atıldı.
Mehmet Akif Mahallesi Türkmen Sokağı'ndaki çay ocağına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el bombası atıldı.
Çay ocağında bulunanlar korkuyla kaçışırken atılan bomba Küçükçekmece'de bir çay ocağına atılan ancak patlamayan el bombası, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.
Uzman ekipler müdahale etti
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Uzman ekipler tarafından incelenen el bombası etkisiz hale getirildi.
Polis, el bombasını atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.