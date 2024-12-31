https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/kocaelide-elektrik-telleri-havai-fisek-gibi-patladi--1092197517.html
Kocaeli'de elektrik telleri havai fişek gibi patladı
Kocaeli'de elektrik telleri havai fişek gibi patladı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki mahallede elektrik tellerinde havai fişek gibi patlamalar meydana geldi. Patlamalar yangına da neden oldu. 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T01:41+0300
2024-12-31T01:41+0300
2024-12-31T01:46+0300
türkiye
kocaeli
elektrik direği
havai fişek
darıca
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi ile Bayramoğlu Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan elektrik telleri patladı. Patlama sonrasında yangın çıkarken mahalle sakinleri ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri elektriği keserek, yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.Darıca'da 28 Aralık'ta meydana gelen doğalgaz patlamaları sonrası bazı mahallelerde doğalgaz kesintisi uygulaması yapışmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/dogalgaz-patlamasi-sonrasi-daricada-okullar-tatil-edildi-1092155881.html
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kocaeli, elektrik direği, havai fişek, darıca
kocaeli, elektrik direği, havai fişek, darıca
Kocaeli'de elektrik telleri havai fişek gibi patladı
01:41 31.12.2024 (güncellendi: 01:46 31.12.2024)
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki mahallede elektrik tellerinde havai fişek gibi patlamalar meydana geldi. Patlamalar yangına da neden oldu.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi ile Bayramoğlu Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan elektrik telleri patladı.
Patlama sonrasında yangın çıkarken mahalle sakinleri ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri elektriği keserek, yangına müdahale etti.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Darıca'da 28 Aralık'ta meydana gelen doğalgaz patlamaları sonrası bazı mahallelerde doğalgaz kesintisi uygulaması yapışmıştı.