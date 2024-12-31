https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/kocaelide-elektrik-telleri-havai-fisek-gibi-patladi--1092197517.html

Kocaeli'de elektrik telleri havai fişek gibi patladı

Kocaeli'de elektrik telleri havai fişek gibi patladı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki mahallede elektrik tellerinde havai fişek gibi patlamalar meydana geldi. Patlamalar yangına da neden oldu. 31.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kocaeli

elektrik direği

havai fişek

darıca

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi ile Bayramoğlu Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan elektrik telleri patladı. Patlama sonrasında yangın çıkarken mahalle sakinleri ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri elektriği keserek, yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.Darıca'da 28 Aralık'ta meydana gelen doğalgaz patlamaları sonrası bazı mahallelerde doğalgaz kesintisi uygulaması yapışmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/dogalgaz-patlamasi-sonrasi-daricada-okullar-tatil-edildi-1092155881.html

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kocaeli, elektrik direği, havai fişek, darıca