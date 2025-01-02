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00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
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02:00
17 dk
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4 dk
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Dünyaya nasıl şekil veriyor?
02:36
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05:00
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İstanbul'a kar geliyor, tarih vererek uyardı: 'Saatler kaldı, 2025’te kış sert geçecek'
İstanbul'a kar geliyor, tarih vererek uyardı: 'Saatler kaldı, 2025’te kış sert geçecek'
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CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’a kar yağışı için tarih verdi. 5-9 Ocak tarihleri arasında İstanbul dahil Marmara’nın yüksek... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T08:06+0300
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CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Ocak ayında Türkiye genelinde yağışların etkili olacağını belirtti. Şen, özellikle 5-9 Ocak tarihleri arasında İstanbul ve Marmara’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimalinin olduğunu söyledi.Şen, yaptığı açıklamada, "Eğer atmosferdeki koşullarda bir değişiklik olmazsa İstanbul’da bu tarihlerde kar yağışı görebiliriz. Ancak kar yağışının şiddetini şimdiden kestirmek mümkün değil," dedi.Şubat ayında da kar yağışı görülebilirMeteorolojik tahminlere göre, Ocak ayının yanı sıra Şubat ayında da İstanbul’da kar yağışı bekleniyor. Şen, "Sömestr tatili dönemine yakın günlerde Türkiye genelinde kar yağışı görülecek. İstanbul’da Şubat ayında kar yağışı ihtimali oldukça yüksek," ifadelerini kullandı.Marmara ve yüksek kesimlerde kar etkili olacakOcak ayının genellikle yağışlı geçeceğini belirten Şen, Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde kar yağışının daha yoğun görüleceğini ifade etti. Şen’e göre, bu yağışlar özellikle yüksek rakımlı bölgelerde daha etkili olacak.Kar yağışına karşı tedbirli olunmalıMeteoroloji uzmanları, kar yağışı ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmasını ve hava durumunu yakından takip etmesini öneriyor. Özellikle sürücüler, buzlanma ve kaygan zemin gibi olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalı.
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i̇stanbul kar yağışı, 2025 i̇stanbul kar tahmini, i̇stanbul’a kar ne zaman yağacak, ocak ayında kar yağışı, prof. dr. orhan şen kar açıklaması, marmara kar yağışı, i̇stanbul şubat kar yağışı, sömestr tatilinde kar yağışı, 5-9 ocak i̇stanbul hava durumu, marmara’nın yüksek kesimlerinde kar, türkiye genelinde kar yağışı, kar yağışı şiddeti ne olacak, i̇stanbul kar alarmı, ocak hava durumu tahmini, i̇stanbul’da kar görülecek mi, şubat hava durumu tahmini, 2025 türkiye kar yağışı, kar yağışı için uzman uyarısı, marmara’da kar ne zaman yağacak, kar yağışı tedbirleri

İstanbul'a kar geliyor, tarih vererek uyardı: 'Saatler kaldı, 2025’te kış sert geçecek'

08:06 02.01.2025
© İHAİstanbul'da Taksim Meydanı'nda yoğun kar yağışı altında taksi taksi dolaşanlar, taksimetre açmayıp yüksek fiyat isteyen bazı sürücüler nedeniyle kar altında beklemek zorunda kaldı.
İstanbul'da Taksim Meydanı'nda yoğun kar yağışı altında taksi taksi dolaşanlar, taksimetre açmayıp yüksek fiyat isteyen bazı sürücüler nedeniyle kar altında beklemek zorunda kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© İHA
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CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’a kar yağışı için tarih verdi. 5-9 Ocak tarihleri arasında İstanbul dahil Marmara’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Ayrıca Şubat ayında da kar yağışı olabileceği öngörülüyor. İşte uzman tahminleri ve hava durumuna dair detaylar.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Ocak ayında Türkiye genelinde yağışların etkili olacağını belirtti. Şen, özellikle 5-9 Ocak tarihleri arasında İstanbul ve Marmara’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimalinin olduğunu söyledi.
Şen, yaptığı açıklamada, "Eğer atmosferdeki koşullarda bir değişiklik olmazsa İstanbul’da bu tarihlerde kar yağışı görebiliriz. Ancak kar yağışının şiddetini şimdiden kestirmek mümkün değil," dedi.

Şubat ayında da kar yağışı görülebilir

Meteorolojik tahminlere göre, Ocak ayının yanı sıra Şubat ayında da İstanbul’da kar yağışı bekleniyor. Şen, "Sömestr tatili dönemine yakın günlerde Türkiye genelinde kar yağışı görülecek. İstanbul’da Şubat ayında kar yağışı ihtimali oldukça yüksek," ifadelerini kullandı.

Marmara ve yüksek kesimlerde kar etkili olacak

Ocak ayının genellikle yağışlı geçeceğini belirten Şen, Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde kar yağışının daha yoğun görüleceğini ifade etti. Şen’e göre, bu yağışlar özellikle yüksek rakımlı bölgelerde daha etkili olacak.

Kar yağışına karşı tedbirli olunmalı

Meteoroloji uzmanları, kar yağışı ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmasını ve hava durumunu yakından takip etmesini öneriyor. Özellikle sürücüler, buzlanma ve kaygan zemin gibi olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalı.
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Meteoroloji haritayı değiştirdi, son dakika uyarısı geldi: Marmara dahil birçok yerde kar, çığ tehlikesi ile sağanak var
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