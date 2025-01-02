https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/istanbula-kar-geliyor-tarih-vererek-uyardi-saatler-kaldi-2025te-kis-sert-gececek-1092265703.html

İstanbul'a kar geliyor, tarih vererek uyardı: 'Saatler kaldı, 2025’te kış sert geçecek'

İstanbul'a kar geliyor, tarih vererek uyardı: 'Saatler kaldı, 2025’te kış sert geçecek'

Sputnik Türkiye

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’a kar yağışı için tarih verdi. 5-9 Ocak tarihleri arasında İstanbul dahil Marmara’nın yüksek... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T08:06+0300

2025-01-02T08:06+0300

2025-01-02T08:06+0300

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CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Ocak ayında Türkiye genelinde yağışların etkili olacağını belirtti. Şen, özellikle 5-9 Ocak tarihleri arasında İstanbul ve Marmara’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimalinin olduğunu söyledi.Şen, yaptığı açıklamada, "Eğer atmosferdeki koşullarda bir değişiklik olmazsa İstanbul’da bu tarihlerde kar yağışı görebiliriz. Ancak kar yağışının şiddetini şimdiden kestirmek mümkün değil," dedi.Şubat ayında da kar yağışı görülebilirMeteorolojik tahminlere göre, Ocak ayının yanı sıra Şubat ayında da İstanbul’da kar yağışı bekleniyor. Şen, "Sömestr tatili dönemine yakın günlerde Türkiye genelinde kar yağışı görülecek. İstanbul’da Şubat ayında kar yağışı ihtimali oldukça yüksek," ifadelerini kullandı.Marmara ve yüksek kesimlerde kar etkili olacakOcak ayının genellikle yağışlı geçeceğini belirten Şen, Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde kar yağışının daha yoğun görüleceğini ifade etti. Şen’e göre, bu yağışlar özellikle yüksek rakımlı bölgelerde daha etkili olacak.Kar yağışına karşı tedbirli olunmalıMeteoroloji uzmanları, kar yağışı ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmasını ve hava durumunu yakından takip etmesini öneriyor. Özellikle sürücüler, buzlanma ve kaygan zemin gibi olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/meteoroloji-haritayi-degistirdi-son-dakika-uyarisi-geldi-marmara-dahil-bircok-yerde-kar-cig-1092262582.html

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