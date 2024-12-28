https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/nurseli-idizden-fahis-hesap-tepkisi-bir-su-125-lira-1092130323.html

Nurseli İdiz'den fahiş hesap tepkisi: 'Bir şişe su 125 lira'

Nurseli İdiz'den fahiş hesap tepkisi: 'Bir şişe su 125 lira'

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Niuseli İdiz, Nişantaşı'nda bir mekanda ödediği hesaba isyan etti. İdiz, mekanda bir su için 125 lira alınmasına tepki gösterdi. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

nurseli idiz

nişantaşı

fahiş fiyat

su

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Mekanlardaki yüksek fiyatlara oyuncu Nurseli İdiz de sessiz kalamadı. Nişantaşı'nda gittiği bir mekanda yüksek gelen hesaba isyan eden ünlü oyuncu, yediği makarnanın kötü olduğunu belirtirken, "Bu gördüğünüz makarna 580 TL. Toplam hesap 730 TL. Bir su 125 TL, 2 çay 116 TL. Başarılar diliyorum Türk halkına, başarılar" yorumu yaptı. Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, dün akşam arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda bir mekâna gitti. Makarna, çay ve su siparişi veren ikiliden İdiz, mekandan çıktıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Sipariş ettiği Carbonara adındaki peynirli makarnanın kalitesiz olduğunu savunan ünlü oyuncu, yüksek bulduğu mekânın fiyatlarını ifşa etti.Bir su 125 liraSosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Carbonara içinde kaybolara" şeklinde gönderme içeren bir not düşen Nurseli İdiz, "Yiyemedim, çok sertti. Tiyatro oyunu sonrası kedilere köpeklere vereceğiz. Şu gördüğünüz makarna 580 TL. Toplam hesap 730 TL. Bir su 125 TL, 2 çay 116 TL. Başarılar diliyorum Türk halkına, başarılar" ifadelerini kullandı.

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nurseli idiz, nişantaşı, fahiş fiyat, su