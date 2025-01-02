https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/israil-son-24-saatte-gazzeye-34-hava-saldirisi-duzenledi-71-olu-onlarca-yarali-1092300531.html
İsrail son 24 saatte Gazze'ye 34 hava saldırısı düzenledi: 71 ölü, onlarca yaralı
İsrail son 24 saatte Gazze'ye 34 hava saldırısı düzenledi: 71 ölü, onlarca yaralı
Sputnik Türkiye
Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandı... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T21:19+0300
2025-01-02T21:19+0300
2025-01-02T21:19+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
filistin
israil
israil-filistin
israil hava kuvvetleri
ölü
yaralı
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091201614_0:267:2730:1803_1920x0_80_0_0_6d338145e5c42df54cfec04940437949.jpg
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halkı bombalamaya devam ettiği belirtildi.İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.Gazze'de sivilleri ve altyapıyı hedef bu hava saldırılarının İsrail'in karanlık siciline eklenen korkunç suçlardan olduğu ifade edildi.İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası zaten oldukça kısıtlı imkanlara sahip hastanelerin yaralılarla dolduğu ve İsrail ordusunun sivil savunma ekiplerinin cansız bedenlere ulaşmasını engellediği vurgulandı.Kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının hala sokaklarda ve enkaz altında olduğu, İsrail'in cenazelerin toplanmasına dahi izin vermeyerek uluslararası hukuka karşı ihlallerini sürdürdüğü ifade edildi.Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 454 gündür Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı soykırımı sürdürdüğüne dikkati çekilerek uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkına yönelik bu savaşı durdurması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/israil-ordusunda-intiharlar-artiyor-son-13-yilin-en-yuksek-vaka-sayisi-1092293428.html
gazze
gazze şeridi
filistin
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091201614_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9c722683cf14a23de6b135e547d260f1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, gazze şeridi, filistin, israil, israil-filistin, israil hava kuvvetleri, ölü, yaralı, ortadoğu
gazze, gazze şeridi, filistin, israil, israil-filistin, israil hava kuvvetleri, ölü, yaralı, ortadoğu
İsrail son 24 saatte Gazze'ye 34 hava saldırısı düzenledi: 71 ölü, onlarca yaralı
Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandı belirtildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halkı bombalamaya devam ettiği belirtildi.
İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.
Gazze'de sivilleri ve altyapıyı hedef bu hava saldırılarının İsrail'in karanlık siciline eklenen korkunç suçlardan olduğu ifade edildi.
İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası zaten oldukça kısıtlı imkanlara sahip hastanelerin yaralılarla dolduğu ve İsrail ordusunun sivil savunma ekiplerinin cansız bedenlere ulaşmasını engellediği vurgulandı.
Kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının hala sokaklarda ve enkaz altında olduğu, İsrail'in cenazelerin toplanmasına dahi izin vermeyerek uluslararası hukuka karşı ihlallerini sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 454 gündür Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı soykırımı sürdürdüğüne dikkati çekilerek uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkına yönelik bu savaşı durdurması talep edildi.