https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/israil-son-24-saatte-gazzeye-34-hava-saldirisi-duzenledi-71-olu-onlarca-yarali-1092300531.html

İsrail son 24 saatte Gazze'ye 34 hava saldırısı düzenledi: 71 ölü, onlarca yaralı

İsrail son 24 saatte Gazze'ye 34 hava saldırısı düzenledi: 71 ölü, onlarca yaralı

Sputnik Türkiye

Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandı... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T21:19+0300

2025-01-02T21:19+0300

2025-01-02T21:19+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

filistin

israil

israil-filistin

israil hava kuvvetleri

ölü

yaralı

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091201614_0:267:2730:1803_1920x0_80_0_0_6d338145e5c42df54cfec04940437949.jpg

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halkı bombalamaya devam ettiği belirtildi.İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.Gazze'de sivilleri ve altyapıyı hedef bu hava saldırılarının İsrail'in karanlık siciline eklenen korkunç suçlardan olduğu ifade edildi.İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası zaten oldukça kısıtlı imkanlara sahip hastanelerin yaralılarla dolduğu ve İsrail ordusunun sivil savunma ekiplerinin cansız bedenlere ulaşmasını engellediği vurgulandı.Kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının hala sokaklarda ve enkaz altında olduğu, İsrail'in cenazelerin toplanmasına dahi izin vermeyerek uluslararası hukuka karşı ihlallerini sürdürdüğü ifade edildi.Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 454 gündür Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı soykırımı sürdürdüğüne dikkati çekilerek uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkına yönelik bu savaşı durdurması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/israil-ordusunda-intiharlar-artiyor-son-13-yilin-en-yuksek-vaka-sayisi-1092293428.html

gazze

gazze şeridi

filistin

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, gazze şeridi, filistin, israil, israil-filistin, israil hava kuvvetleri, ölü, yaralı, ortadoğu