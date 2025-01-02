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00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
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02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
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02:28
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
02:36
21 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
03:00
105 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
05:00
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2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/israil-son-24-saatte-gazzeye-34-hava-saldirisi-duzenledi-71-olu-onlarca-yarali-1092300531.html
İsrail son 24 saatte Gazze'ye 34 hava saldırısı düzenledi: 71 ölü, onlarca yaralı
İsrail son 24 saatte Gazze'ye 34 hava saldırısı düzenledi: 71 ölü, onlarca yaralı
Sputnik Türkiye
Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandı... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T21:19+0300
2025-01-02T21:19+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
filistin
israil
israil-filistin
israil hava kuvvetleri
ölü
yaralı
ortadoğu
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halkı bombalamaya devam ettiği belirtildi.İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.Gazze'de sivilleri ve altyapıyı hedef bu hava saldırılarının İsrail'in karanlık siciline eklenen korkunç suçlardan olduğu ifade edildi.İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası zaten oldukça kısıtlı imkanlara sahip hastanelerin yaralılarla dolduğu ve İsrail ordusunun sivil savunma ekiplerinin cansız bedenlere ulaşmasını engellediği vurgulandı.Kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının hala sokaklarda ve enkaz altında olduğu, İsrail'in cenazelerin toplanmasına dahi izin vermeyerek uluslararası hukuka karşı ihlallerini sürdürdüğü ifade edildi.Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 454 gündür Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı soykırımı sürdürdüğüne dikkati çekilerek uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkına yönelik bu savaşı durdurması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/israil-ordusunda-intiharlar-artiyor-son-13-yilin-en-yuksek-vaka-sayisi-1092293428.html
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gazze, gazze şeridi, filistin, israil, israil-filistin, israil hava kuvvetleri, ölü, yaralı, ortadoğu
gazze, gazze şeridi, filistin, israil, israil-filistin, israil hava kuvvetleri, ölü, yaralı, ortadoğu

İsrail son 24 saatte Gazze'ye 34 hava saldırısı düzenledi: 71 ölü, onlarca yaralı

21:19 02.01.2025
© AP Photo / Anadolu/Doaa AlbazFilistinlilerin soğuk hava ile mücadelesi
Filistinlilerin soğuk hava ile mücadelesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Anadolu/Doaa Albaz
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Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandı belirtildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halkı bombalamaya devam ettiği belirtildi.
İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.
Gazze'de sivilleri ve altyapıyı hedef bu hava saldırılarının İsrail'in karanlık siciline eklenen korkunç suçlardan olduğu ifade edildi.
İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası zaten oldukça kısıtlı imkanlara sahip hastanelerin yaralılarla dolduğu ve İsrail ordusunun sivil savunma ekiplerinin cansız bedenlere ulaşmasını engellediği vurgulandı.
Kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının hala sokaklarda ve enkaz altında olduğu, İsrail'in cenazelerin toplanmasına dahi izin vermeyerek uluslararası hukuka karşı ihlallerini sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 454 gündür Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı soykırımı sürdürdüğüne dikkati çekilerek uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkına yönelik bu savaşı durdurması talep edildi.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
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